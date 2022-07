A esto se suma la molestia por “el pésimo” estado de la ruta 7 norte y sur.

Coyhaique.- El Consejo Regional de Aysén ha reaccionado frente los serios problemas de conectividad lacustre que enfrenta la comuna de Chile Chico, es de esta forma que, han emitido declaraciones dando cuenta de su malestar con esta situación y a la vez condicionando futuras votaciones a iniciativas del MOP o Transportes, de no avanzar y existir soluciones concretas para las familias que habitan la cuenca del lago General Carrera.

“Posterior a los últimos acontecimientos que hemos tenido en la sur de la región de Aysén, trece Consejeros Regionales se han pronunciado y han reafirmado su compromiso una vez más con los habitantes de nuestra región de Aysén. Es por ello que, pusimos en alerta y una posición clara, firme, de no apoyar ni aprobación proyectos de inversión que vengan del sector de Obras Públicas y Transportes de la región de Aysén, hasta no tener una solución definitiva a los problemas de conectividad que tenemos hoy día en nuestra región y principalmente en la provincia General Carrera, como es el caso de la conectividad lacustre”, manifestó la Consejera Regional, Paulina Hernández.

Es importante acelerar también las gestiones que permitan el paso de buses por sector argentino, añadió Paulina Hernández, “se refuerza esta situación con los problemas de conectividad terrestre que hoy día tenemos, se ha hablado de las posibilidades de habilitar el paso Pallavicini recién para el mes de agosto. Creo que es importante tomar medidas inmediatas, con rapidez, con la urgencia que requiere y para ello, debiésemos acortar más ese plazo, obviamente respetando todos los procedimientos, acortando los plazos y considerando la necesidad. Hay operadores que tienen disposición a hacer el recorrido, hay personas que requieren de este paso para aprovechar las cortas distancias que hay entre una localidad y otra”.

La ruta 7 sur puede ser una alternativa terrestre de conectividad, siempre y cuanto esta vía este en buenas condiciones y con una mantención permanente. “Como Consejero Regional de la provincia Capitán Prat, apoyo cabalmente las declaraciones que como cuerpo colegiado hemos llevado a cabo. Es impresentable que hoy la ruta 7 de norte a sur se encuentre en pésimas condiciones y lo lacustre aun sea un tema sin solucionar. Las medidas adoptadas por las y los Consejeros Regionales son un medio de presión, para dar soluciones y presentar por parte del Gobierno de turno estrategias, las cuales debiesen ser a corto plazo”, indicó el Consejero Regional, Víctor Escobar.

Escobar, añade que, “cada Consejero Regional representando a su provincia, da muestras en cada reunión del Consejo de las pésimas condiciones en las que se encuentra la ruta 7 y la conectividad en el lago General Carrera. Hemos solicitado mesas de conectividad interprovinciales y al día de hoy, ninguna respuesta por parte de la autoridad del MOP, barcazas en malas condiciones, balsa Baker sin funcionamiento y el transporte público y privado cada día más perjudicado”.

El Consejero Regional de la provincia Capitán Prat, concluyó manifestando que, “seguiremos hablando de descentralización territorial, pero debemos abordarlo desde la perspectiva de desarrollo, visualizar y gestionar desde el Gobierno celeridad en los procesos, contratos y lo principal, pensar en las familias de las zonas más aisladas de la región”.