Pasadas las tres de la tarde, el Centro Sismológico Nacional de la Universidad de Chile, reportó la ocurrencia de un sismo magnitud 6.4 Mww, a unos 517 kilómetros al oeste de Melinka, en la región Aysén. Este hecho no provocó afectación a personas o daños a estructuras.

Aysen.- Esta noticia fue confirmada por el encargado provincial de Onemi en Puerto Aysén, Patricio Antiman.

“Se registra instrumentalmente, según la información enviada por el Centro Sismológico Nacional, un sismo de magnitud 6.4, frente a las costas de nuestra región, como referencia 517 kilómetros al oeste de Melinka”.

Antiman, agregó que, “recibida esta información, nuestra oficina regional efectúa un monitoreo, realizando llamados por posible percepción de este evento, el cual, no tuvo percepción. En vista de esto, no tiene ninguna intensidad asociada, solamente el dato es la magnitud que se registra del 6.4”.

Este sismo tampoco genero problemas en infraestructuras y no hubo alerta de tsunami, según reportó Onemi Provincial Aysén.