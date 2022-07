A través de un modelo participativo los Grupos de Extensión Tecnológica (GET), buscan mejorar la competitividad del sector agropecuario regional.

Aysén.- Mejorar la asociatividad y fortalecer las competencias técnicas de productores/as de la región, por medio de una estrategia participativa es el objetivo de los Grupos de Extensión Tecnológica (GET) que impulsa en cinco sectores de la región el Instituto de Investigaciones Agropecuarias, INIA, del Ministerio de Agricultura en Aysén.

Para esto el Programa “Gestión Integral Agropecuaria con Enfoque Territorial”, financiado por el Gobierno Regional de Aysén, trabaja con 52 productores/as de las localidades de La Junta, Coyhaique, Ibáñez y Bahía Murta. A estos se suman 14 productores de Aysén-Mañihuales que, con apoyo de la Subsecretaría de Agricultura, participan de este modelo donde son los propios campesinos quienes muestran sus modelos productivos.

Es así que en La Junta los cinco grupos que dan vida a este modelo realizaron un día de campo en el cual visitaron a experiencias locales sobre manejo de praderas y cultivos suplementarios.

Según destacó Camila Reyes, directora de INIA en Aysén, este es un proyecto iniciado hace dos años, y “nos ha permitido tener estos grupos en diferentes sectores de la región y hoy día lo que hemos hecho es poder juntarnos para compartir diferentes experiencias, para ir conociendo lo que están haciendo acá en La Junta. Y estamos viendo diferentes ensayos donde colabora el INIA, y la empresa privada.”

En una experiencia de aprendizaje que fue valorado por Aníbal Retamal, integrante del GET de Villa Mañihuales, afirmó Retamal que “la experiencia es bastante buena, enriquecedora para conocer a otras personas, otros proyectos como trabajan ellos y agradecido de este tipo de oportunidades para salir a conocer otros manejos ganaderos, manejos de pasto y agradecer al INIA por esta buena iniciativa.”

El seremi de Agricultura, Alan Espinoza Ortiz, resaltó que este tipo de instancia junto con mejorar la competitividad permite generar una red de vinculación permanente con los productores del territorio. Ante esto la autoridad sectorial señaló que “este es un proyecto de cooperación, de innovación, de transferencia de conocimiento financiado por nuestro Gobierno Regional y su Consejo y que trabajan en conjunto con el INIA, donde hemos podido compartir experiencias de productoras y productores de distintas partes de nuestra región”.

Por su parte Cristián Gallardo de La Junta, explicó que la instancia resulta una experiencia súper enriquecedora, “porque a la vez hay un aporte de ellos, de su mundo, de sus realidades que son totalmente distintas de la región.”

De tal forma los Grupos de Extensión Tecnológica (GET) a través de un modelo participativo genera que sean los propios campesinos quienes muestran sus modelos productivos a sus pares. Reforzando este intercambio de conocimiento con reuniones mensuales y charlas técnicas buscando fortalecerla competitividad del sector.