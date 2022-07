Antes de la pandemia por COVID-19 se llevó a cabo una experiencia similar de apertura de Agenda Médica diferenciada, que facilitó la obtención de horas para las y los usuarios que presentan mayores dificultades para esperar con el público general.

Coyhaique.- A partir de las 14:30 horas de este jueves 21 de julio el Hospital Regional Coyhaique (HRC) realizará la apertura de Agenda Médica Preferencial para adultos mayores y personas con discapacidad que cuenten con su respectiva credencial.

El proceso de agendamiento se realizará de manera simultánea en la Casa de la Condesa de Kolowrat, las ventanillas del SOME y el Call Center HRC 800 630 630.

“El objetivo es poder facilitar la toma de horas para los adultos mayores y personas con discapacidad, que tengan dificultades para obtener sus horas y que no tengan que estar con el público general esperando afuera por largo tiempo. Es necesario poder darle prioridad a aquellas personas que tienen más dificultades para hacer una fila”, explicó Claudio Oyarzún, Jefe de Producción del Hospital Regional.

Justamente para que este proceso sea más fácil, tomando en cuenta además las características propias del invierno en Coyhaique, se determinó que esta apertura de Agenda Médica Preferencial se realice durante la tarde y habilitando además el Call Center para aquellos adultos mayores y personas con discapacidad que no puedan asistir presencialmente.

“La apertura de las 14:30 está relacionada a que van a haber personas disponibles para abrir antes las puertas de la Casa Kolowrat para que las personas puedan esperar en un lugar cómodo, tranquilo y abrigado”, agregó Oyarzún.

Previo a la pandemia se realizó una experiencia piloto de Apertura Diferenciada y la idea es continuar con estas iniciativas que generan un positivo impacto en la calidad de vida de las y los usuarios.

“El día 21 vamos a tener un agendamiento preferencial, principalmente para adultos mayores, el que puede ser presencial o telefónico. Va a partir a las dos y media de la tarde este agendamiento y buscamos garantizar una atención más expedita a quienes tienen algún tipo de dificultad”, señaló el Dr. Daniel Jara, Director (s) del Hospital Regional Coyhaique.

Desde el Hospital recalcaron que a las 8:30 de la mañana del próximo lunes 25 de julio se realizará la apertura para público general, día en el que se aumentará el personal del Call Center HRC 800 630 630 para disminuir los tiempos de espera de aquellas personas que prefieren agendar vía telefónica su hora de atención.