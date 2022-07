El móvil de emergencia es arrendado y desde el Servicio de Salud lamentaron lo ocurrido, ordenando el cambio de la ambulancia por una en condiciones. Además, este vehículo atiende las localidades de Tapera y Amengual.

Coyhaique.- Una situación indignante fue la que vivió una vecina y comunicadora de Villa Amengual, en la comuna de Lago Verde, ya que, por complicaciones de salud acudió a la posta local, desde donde requirieron la presencia de la ambulancia con base en Villa La Tapera, móvil que se habría demorado más de una hora en llegar.

Esto solo fue el comienzo de una terrible odisea, para una persona adulta que en ese momento no se encontraba bien, ya que, al subirse a la ambulancia, le advierte que no se puede acostar porque el móvil se llueve justo en gran parte de la camilla. Por lo tanto, la paciente debió viajar desde Amengual a Coyhaique, sentada.

“El día lunes, salí de Villa Amengual a las 13:30 horas, en un traslado de la ambulancia de Villa La Tapera, donde tanto el chofer como paramédico súper incomodos porque me dicen, no se va a poder ir acostada porque la camilla justo se llueve. Como iba sentada no se me ocurrió sacar fotos, pero consideré que es el colmo”, es parte del relato de Angélica Muñoz.

La vecina de Villa Amengual, agrega que antes existía una buena ambulancia, pero en la que ahora ella debió ser trasladada, no brinda ninguna seguridad, afirmó. “Nosotros teníamos una muy buena ambulancia y siempre pasaba prestada y después consiguen esta que, desgraciadamente el paciente no puede ir cómodo, tiene que ir sentado, amarrado con un cinturón que tampoco apretaba mucho, no queda justo para la seguridad, porque una frenada fuerte el cinturón se hubiese cortado. La verdad es que esa ambulancia está bastante mala”.

El viaje para esta paciente fue muy complejo y debido a ello llegó a Coyhaique peor en cuanto a su condición de salud, producto de la incomodidad del viaje, agregando que, “la idea de esto es que, ninguna persona más, no solamente de mi comuna, sino que, de la región completa y de Chile entero, vuelva a pasar por algo así. Desgraciadamente somos localidades apartadas territorialmente y apartadas también del gobierno, de los personeros de gobierno, se debería poner un alto, esto ya no puede seguir así”.

Esto no fue todo, señala Angélica Muñoz, ya que, al llegar al hospital de Coyhaique alrededor de las 15:30 horas, “me atendieron y no se demoraron tanto, lo que pasa es que, al final eran las 10 de la noche y yo pregunto, hace rato estoy esperando que hagan el ingreso para hospitalizarme, me dicen no, tiene que esperar aquí sentadita porque no hay camas. Tuve que pedirle a una amiga que por favor me vaya a buscar al hospital, porque les dije que me venía, no me iba a quedar sentada toda la noche”.

Muñoz, recalcó que el TENS y el chofer de la ambulancia hicieron lo que pudieron, “la experiencia y la atención con los chicos de la ambulancia, el chofer y el TENS, hacen lo que pueden, es lo que les dan de herramienta para trasladar a la gente y no tienen más, eso no es responsabilidad de ellos. Pero si es responsabilidad del médico que me dejó esperando hasta las diez de la noche, sin saber si hay o no cama disponible”.

Respecto a la situación de la ambulancia de Villa La Tapera, Angélica Muñoz, afirmó que el Alcalde de la comuna de Lago Verde, ha planteado esta problemática en reiteradas ocasiones a nivel regional y se espera que ello se subsane.

SERVICIO DE SALUD RESPONDE

Sobre la denuncia pública hecha por la vecina de Villa Amengual, fue el Subdirector de Gestión Asistencial del Servicio de Salud, Hernán Barrientos, quien lamentó lo ocurrido y se refirió a las acciones que adoptaron frente a esta problemática.

“Me acabo de enterar de esta situación que le sucedió a nuestra usuaria de Villa Amengual, que tuvo que ser trasladada en este vehículo en malas condiciones, entendemos que se estaba goteando en el sector de la camilla. Lamentamos profundamente esta situación, considero que en ningún caso esta es una atención digna, que corresponda también a entregar un servicio de calidad y con seguridad. Por lo tanto, solicité que se cambiara ese vehículo, ya que, corresponde a una empresa externa a la cual le estamos arrendando esta movilización, esta ambulancia en Villa La Tapera”.

El Subdirector de Gestión Asistencial del Servicio de Salud, indicó que mediante el SAMU se va a cambiar el vehículo de emergencia que es utilizado por vecinos de Tapera y Amengual, en la comuna de Lago Verde. “En estos momentos, el vehículo de recambio se está habilitando por parte del SAMU Regional, para entregar una atención como corresponde, digna, segura, de calidad, a los usuarios ya sea de Villa La Tapera o de Villa Amengual que hacen uso de este vehículo. Así es que, nuevamente pedimos las disculpas a la comunidad, estamos atentos siempre a estas situaciones y a darle solución inmediata para el bien de todos”, puntualizó Hernán Barrientos.