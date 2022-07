“Destacan en esta iniciativa las facilidades para el pago del Bono de Incentivo al Retiro para docentes que en algunos casos llevan años esperando su jubilación y también la extensión del plazo del traspaso de las escuelas municipales a la nueva educación pública”, afirmó Isabel Garrido

Coyhaique.- Este martes la Comisión de Educación de la Cámara de Diputadas y Diputados aprobó por unanimidad el proyecto de Ley Miscelánea que está centrada en mejorar los procesos urgentes asociados a la implementación de los nuevos Servicios Locales de Educación (SLEP) 2022; al pago de incentivo al retiro a docentes y asistentes de la educación municipal; a facilitar el pago de deudas previsionales a trabajadores de la educación; y a hacer voluntaria la rendición de evaluaciones a docentes.

El proyecto de Ley Miscelánea fue presentado ante en la Comisión de Educación de la Cámara de Diputadas y Diputadas el 5 de julio por el ministro de Educación, Marco Antonio Ávila, y el subsecretario de Educación, Nicolás Cataldo, enfocada en mejorar la implementación de distintos procesos relevantes para el funcionamiento del sistema.

“Para el Ministerio de Educación, tal como señala el programa de gobierno del Presidente Gabriel Boric, es central avanzar en el fortalecimiento de la educación pública, y este proyecto de ley es un primer paso para ir ajustando la implementación de los Servicios Locales 2022. Valoramos la acogida de las diputadas y diputados a esta iniciativa, y el compromiso de lograr el total despacho por parte de esta Cámara el próximo 2 de agosto”, afirmó el subsecretario de Educación, Nicolás Cataldo.

Por su parte, la Seremi de Educación de Aysén Isabel Garrido señaló que “El proyecto que envió el ministro Marcos Antoni Avila responde directamente a las inquietudes que nos han transmitido en la región. Especialmente, destacamos las facilidades para el pago del Bono de Incentivo al Retiro para docentes que en algunos casos llevan años esperando su jubilación y también la extensión del plazo del traspaso a la nueva educación pública, un proceso que vamos a acompañar para que realmente signifique una mejora efectiva en la experiencia de las escuelas en su traspaso al servicio local de educación pública de Aysén”.

Ejes de la Ley Miscelánea

• Extensión de la implementación de los Servicios Locales de Educación Pública

Extensión del plazo de implementación de los nuevos Servicios Locales de Educación Pública (SLEP) que entraron en funcionamiento este año, de forma que cuenten con el tiempo necesario para realizar correctamente todos los procesos asociados al traspaso del servicio educativo desde los municipios.

Actualmente los SLEP cuentan con 10 meses para su instalación, periodo en el cual deben realizar una serie de procesos como la creación del comité directivo local, el nombramiento del director ejecutivo, el nombramiento de los subdirectores, el traspaso de contratos, convenios, bienes muebles e inmuebles, y el traspaso de funcionarios con estatuto docente, asistentes de la educación y los trabajadores de los DAEM, DEM y corporaciones municipales.

Con la aprobación de esta ley, los seis SLEP que entraron en funcionamiento en 2022 y que deben recibir sus establecimientos educacionales el 1 de enero de 2023, podrán tener un año más para completar el traspaso, es decir, hasta el 1 de enero de 2024, para mejorar los procesos críticos para la instalación.

Estos seis SLEP son Iquique (comunas de Iquique y Alto Hospicio); Licancabur (Calama, María Elena, Ollagüe; San Pedro de Atacama y Tocopilla); Maule Costa (Cauquenes, Chanco, Constitución, Empedrado, Pelluhue); Punilla Cordillera (Coihueco, Ñiquén, Pinto, San Carlos, San Fabián); Aysén (Aysén, Chile Chico, Cisnes, Cochrane, Coyhaique, Gualtecas, Lago Verde, O’Higgins, Río Ibáñez, Tortel); y Magallanes (Antártica, Cabo de Hornos, Laguna Blanca, Natales, Porvenir, Primavera, Punta Arenas, Río Verde, San Gregorio, Timaukel, Torres del Paine), los que entre todos reúnen a 100 mil estudiantes.

• Norma para agilizar el incentivo al retiro para profesores y asistentes de la educación

El retraso en la implementación de los bonos de retiro para docentes y asistentes de la educación ocurre porque para su asignación, el análisis de antecedentes se debe realizar por grupos de trabajadores asociados a un sostenedor, por lo que, si uno de esos docentes o asistentes tiene problemas en su documentación, se remiten nuevamente al sostenedor el conjunto de antecedentes. Esta modificación corrige esta situación, permitiendo realizar más de un acto administrativo por sostenedor, los que podrán habilitar el pago para quienes sí tienen su documentación en orden. De esta forma, con la aprobación de esta ley, este año se regularizarán los pagos pendientes de 2018, y se dará inicio al pago de los docentes y asistentes de la educación pendientes desde 2019 y 2020.

• Pago de deudas previsionales a trabajadores de la educación

Actualmente, cuando un sostenedor no cumple con los pagos de los compromisos de salud y previsión de los trabajadores de la educación, el Ministerio de Educación está obligado a retener la subvención por un monto equivalente a lo adeudado. Sin embargo, no existe un mecanismo formal de pago de esas deudas, lo que ha generado un estancamiento de los recursos sin poder solucionar el problema de fondo. Con esta modificación legal, el Mineduc tendrá las facultades para utilizar los recursos retenidos en el pago de estas deudas. Estos pagos se harán en coordinación con los sostenedores, para que el proceso sea expedito y evite dobles pagos.

• Suspensión y rendición voluntaria de la Evaluación Docente y los procesos evaluativos de la Carrera Docente para los años 2022 y 2023

Esta iniciativa busca suspender la rendición de la Evaluación Docente y los instrumentos contemplados en la Carrera Docente para los años 2022 y 2023, permitiendo, no obstante, su rendición voluntaria tanto para los docentes a quienes les corresponda evaluarse estos años, como para quienes suspendieron su rendición durante los años 2020, 2021 y 2022.

Asimismo, de acuerdo al proyecto, a los docentes que suspendan su evaluación no se le aplicarán sanciones o rebajas en sus asignaciones.