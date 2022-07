El individuo portaba igualmente un equipo de radiocomunicación, siendo sorprendido de manera flagrante por personal de la S.I.P quienes realizaban un patrullaje preventivo por la ribera del río Jeinimeni, en tanto que los antecedentes fueron puestos en conocimiento de Aduanas y el Ministerio Público.

Chile Chico.- Carabineros de la 3ra. Comisaría de Chile Chico (F) logró la detención de un sujeto, tras ser sorprendido ingresando al territorio cajetillas de cigarrillos de procedencia argentina a través de un paso no habilitado en la ribera del río Jeinimeni.

El hecho quedó al descubierto por parte del personal de civil de la Sección de Investigación Policial (S.I.P) de esta Unidad, quienes –según indicó el Subcomisario de los Servicios de Carabineros de Chile Chico, Capitán Juan Pablo Palma- se encontraban efectuando un recorrido por ese punto del sector jurisdiccional, pudiendo sorprender de manera flagrante a un individuo, siendo detenido en el lugar.

“El personal de Carabineros de frontera acudió al lugar, estaban efectuando un patrullaje preventivo en el sector fronterizo en pasos no habilitados, en donde la gente comúnmente está ingresando mercadería al país, obviamente cometiendo delitos aduaneros. Divisa esto el personal de la S.I.P y proceden a la detención, decomisando 500 cajetillas de cigarrillos de procedencia Argentina. Dentro de otras cosas se pudo ver que mantenían equipos de comunicación radial, lo cual utilizaban para poder hacer las coordinaciones para poder trasladar e ingresar de forma ilegal a Chile esos cigarrillos”, detalló el Oficial.

Frente a lo anterior el Capitán Palma indicó que los antecedentes fueron puestos en conocimiento de Aduanas y de manera conjunta se efectuó la denuncia, situación que fue comunicada al Ministerio Público que dirige investigación por este hecho.

Carabineros mantiene diversos patrullajes fronterizos en el sector del río Jeinimeni –próximo a la ciudad de Chile Chico- con la finalidad de detectar tanto el ingreso ilegal de personas al territorio como de productos que pueden generar contaminación, bioseguridad cuya verificación está a cargo del SAG, además del ingreso ilegal de elementos o accesorios que no están permitidos en el país, lo cual puede acarrear otro tipo de delitos y conllevar a un riesgo mayor para la ciudadanía de Chile Chico y el país.

“Mantenemos una vigilancia exhaustiva en ese lugar, coordinado con las autoridades y con el Ministerio Público, quienes nos dan las herramientas necesarias para cumplir con nuestra labor”, añadió.

Durante este año, Carabineros ha detenido a personas por contrabando e infracción a la ley de drogas, siendo incautados cigarrillos, medicamentos de uso veterinario entre otras mercancías sujetas a control aduaneros.