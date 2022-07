El fortalecimiento de la salud pública, en particular, en territorios australes como Aysén y Magallanes, resaltó la Ministra de Salud, doctora María Begoña Yarza, durante la Tercera Jornada Macroregional “Juntas/os hacia un Sistema Universal de Salud”, realizada en Punta Arenas.

Punta Arenas.- En representación de la Región de Aysén participaron el Delegado Presidencial Regional, Rodrigo Araya; la Seremi de Salud, Carmen Gloria Monsalve; el Director del Servicio de Salud, Gabriel Burgos; la dirección de Atención Primaria, el subdirector de Redes Asistenciales y representantes del Consejo Comunal de la Seremi de Salud Aysén y del Consejo de la Sociedad Civil del Servicio de Salud Aysén y del Hospital de Puerto Aysén.

Tras las presentaciones y reuniones con los equipos regionales, la secretaria de Estado relevó la importancia del acceso y continuidad dentro del sistema público de salud.

“Para Aysén queremos instalar el fortalecimiento de la atención primaria, de la capacidad de resolución y en lo que él (Delegado Presidencial Regional de Aysén) ha sido muy enfático, es en cómo potenciamos que las soluciones en salud y lo que instalemos en salud beneficie directamente a las personas. Que las personas tengan que levantarse temprano para ir a un centro de salud, para solicitar una atención, no corresponde. La capacidad de continuidad de la atención en la atención primaria tenga la puerta abierta en la atención secundaria y terciaria, por lo tanto, hemos concordado en que allí tenemos que poner el esfuerzo”, recalcó.

Rodrigo Araya destacó la coordinación de la red en su conjunto y con las comunidades, como también la gestión en infraestructura.

“Se releva el rol de la atención primaria en este sistema de salud, con un Programa de Gobierno donde están puestos todos los énfasis, y también las dificultades que tenemos por delante. Por lo tanto, lo importante de la coordinación entre la red y con las comunidades para percibir los puntos de encuentro y los más trascendentales, que no necesariamente son los aspectos técnicos. Conversamos también de recursos, de infraestructura que tenemos como desafío en la Región de Aysén y tenemos un trabajo en conjunto, hay una jornada que se va a realizar en la región, donde vamos a poder abordar estas problemáticas y las soluciones correspondientes”, indicó.

La Seremi Carmen Monsalve valoró la coordinación reconociendo las particularidades del territorio austral.

“Esta fue una instancia en la que pudimos conversar, debatir y soñar respecto de cómo es la Atención Primaria Universal, lo que nosotros queremos como desafío en nuestro Gobierno, de instalar en la Reforma de Salud la Universalización en el acceso a la atención primaria. Por lo tanto, tenemos que ir pensando las realidades desde los territorios y de qué forma damos vida a esa respuesta ciudadana”, señaló.

Gabriel Burgos Salas indicó que en lo particular se trata de “cuatro ejes de gobernanza, para poder lograr una salud universal y en el que se releva la importancia de la atención primaria en su implementación. También se transmitió las grandes brechas que tienen estas regiones australes, que tienen que ver con la diversidad geográfica la complejidad de médicos especialistas y sin duda de cómo tenemos que mejorar las atenciones y de cómo prevenirlas. Fueron varias temáticas, un punto de partida esperanzador para visualizar una salud universal en que tengan acceso todas las personas”.

La Tercera Jornada Macroregional “Juntas/os hacia un Sistema Universal de Salud” permitió dar a conocer el Programa de Gobierno del Presidente Gabriel Boric en Salud; establecer estrategias para temáticas comunes, según la realidad territorial; coordinar acciones y orientaciones conjuntas y abordar la instalación de un Sistema Universal de Salud.

La instancia contó con participaron del Gobernador de la Región de Magallanes, Jorge Flies, la Delegada Presidencial de la Región de Magallanes, Luz Bermúdez, la Seremi de Salud de la Región de Magallanes, Francisca Sanfuentes, equipos profesionales y técnicos y representantes de la ciudadanía.