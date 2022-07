Por alrededor de dos años se han extendido los trabajos, que vendrían a mejorar la problemática de aguas lluvias en distintos puntos de Puerto Aysén, trabajos que estarían bajo la supervisión de la Dirección de Obras Hidráulicas del Ministerio de Obras Publicas a nivel regional.

Puerto Aysén.- Pero a pesar del tiempo transcurrido, aún existen puntos de la ciudad donde los trabajos no han finalizado y significan un claro problema para los vecinos y peligro para transeúntes, por la escasa seguridad que tienen estos espacios, en su mayoría de gran profundidad.

Este malestar ciudadano lo hizo público, la presidenta de la junta de vecinos Pedro Aguirre, Cerda, Rosa Chávez, quien llamó a los entes que corresponda, sobre todo al MOP a fiscalizar los trabajos.

“Estos trabajos que se hicieron aquí en la población, de lo que son los colectores de aguas lluvias, ahí tenemos que decir que, hemos llamado muchas veces para que hagan fiscalizaciones, para que vean esos trabajos. Hoy tenemos dos problemas graves que son, la calle Gustavo Rubio, que ahí lleva más de un año la empresa y no ha podido avanzar, tiene ahí dos partes donde todos los días algo trabajan, pero no avanzan nada. Se les viene el agua encima, vuelven a sacar algo que tiene ahí, o sea, un trabajo que uno desde afuera lo que ve que no es algo que vaya a tener un buen resultado final”.

Rosa Chávez, agrega que, “lo otro es acá en la calle Cóndor con Pedro Aguirre Cerda, que ayer lo vimos que, esos colectores de aguas lluvias que hicieron, antes tiraban algo ahora no tiran nada. Un rato que llovió y el agua comenzó a subir hasta la vereda, porque realmente no tiene donde evacuar, si ya le cerraron todas las pasadas, entonces, tiene que salir por algún lado y aparte de eso, hay una alcantarilla que está en toda la esquina que tiene toda la reja descubierta y ahí se ve la alcantarilla colapsada”.

La dirigenta vecinal, lamentó la escasa fiscalización a estos trabajos, “estos son temas que nosotros hemos denunciado muchas veces, pero que las autoridades no fiscalizan y las empresas tampoco hacen su trabajo como tiene que ser. Yo estoy haciendo los contactos con Coyhaique y quien tiene que ver ahí con los colectores de aguas lluvias es Obras Hidráulicas, así es que, esto se lo voy a enviar al MOP y que ellos oficien para que alguien pueda tomar con seriedad este tema y los vecinos ya están cansados con este esto, con los anegamientos”, puntualizó Rosa Chávez.