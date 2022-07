El jueves comenzó el anhelado viaje entre la capital regional y la cabecera provincial de General Carrera vía Argentina. Una alternativa que se suma a una serie de medidas de contingencia para mejorar la delicada conectividad por la que atraviesa Chile Chico.

Chile Chico.- A las 09 hrs. salió, con cinco pasajeros, el primer bus desde el Terminal de Buses de Coyhaique y a eso de las 17:00 Hrs estaba reingresando a Chile por el Complejo Fronterizo Jeinimeni donde fue recibido por el Delegado Presidencial Provincial de General Carrera. Este viernes continuó el servicio con buses en ambos sentidos con un significativo aumento de pasajeros. El recorrido se estará realizando todos los días de la semana con excepción de los sábados, con horarios de 09 hrs en ambos sentidos.

Uno de los primeros viajeros fue Mario Andrade, que en el sector de Aduana comentaba que “La experiencia es buena, yo es primer viaje que hago, ya muchos años que no venía para Chile Chico y, más que nada, era por el problema de conectividad a través de la barcaza, lo que se hizo ahora a través de estos buses subvencionados que se están colocando va a ayudar mucho a la gente para poder hacer un traslado más ligero y, aparte que las horas de viajes son como 6-7 horas”. Andrade agregó que “Por supuesto (que recomendaría el viaje), esto hay que aprovecharlo, la verdad el viaje no es malo. Hay partes que todavía hay que arreglar lo que es camino, pero en sí la mayoría es bueno, muy bueno y es rápido más que nada”

Por su parte el Delegado Presidencial Provincial de General Carrera, Daniel Fernández, destacó que “estamos contentos porque es una iniciativa que nace, precisamente, escuchando a la ciudadanía, es una demanda ciudadana. Valoramos también el aporte que ha hecho el Ministerio de Transportes, nuestro Delegado Regional y la comunidad en general”, el jefe provincial sumó que “Este bus llegó sin mayores contratiempos, estamos muy contentos porque este viaje considera una tarifa significativamente accesible a la mayoría de las personas: vale $2 mil, hay beneficio de gratuidad para los más jóvenes, estudiantes y tercera edad” cerró Fernández.

La seremiTT Claudia Cantero relevó el esfuerzo institucional realizado para agilizar la operación de estos buses y de esta forma dar respuesta a la solicitud de la comunidad. En este sentido, también puso en valor la orientación y cooperación de la seremi de Salud para dar cumplimiento a los resguardos sanitarios vigentes en los controles migratorios. “Le recordamos a las personas que necesitan viajar que deben contar con su pase de movilidad. En caso de no contar con el se exigirá un PCR negativo con vigencia de 72 horas o un test de antígenos de 48 horas”.

La autoridad de Transportes además explicó que la venta de pasajes se realizará en los terminales de buses de la capital regional y de la ciudad del sol. “En Coyhaique la venta de pasajes se realizará en Buses Gardy en horarios de 8 de la mañana a 12:30 hrs. y de 15 a 17 hrs”. Cantero agregó además que desde la seremiTT se está realizando un seguimiento del servicio, a fin de velar por el cumplimiento de la conectividad y también de la seguridad de los usuarios.

Para acceder a este recorrido es muy importante contar con la cédula de identidad al día (sin considerar las prórrogas) y contar con un pase de movilidad o test PCR/Antígeno certificado por la autoridad sanitaria. El contrato de operación de estos buses se extenderá por tres meses, pero se podrá prorrogar dependiendo de la demanda de pasajeros existente.