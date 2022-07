Autoridades de la comuna de Lago Verde reaccionar ante situación sufrida por vecina y comunicadora de Villa Amengual, quien viajó sentada por dos horas, ya que el vehículo se llovía justo en el sector de la camilla.

Lago Verde.- La semana recién pasada conocimos la desagradable situación que vivió Angélica Muñoz, vecina y locutora de radio Rayen de Villa Amengual, quien ante una complicación de salud debió ser trasladada en ambulancia hacia Coyhaique. El problema fue que, el móvil de emergencia se llovía y eso le impidió ir acostada en la camilla, los funcionarios le advirtieron de aquello y tuvo que viajar por dos horas sentada al interior de la ambulancia.

Este hecho fue conocido por el Servicio de Salud, desde donde lamentaron lo ocurrido y producto de que ese vehículo se arrendaba a una empresa externa, se envió otra ambulancia al lugar, según informaron en su minuto desde la autoridad sectorial. Sin embargo, los problemas continúan y no sería algo de ahora.

El Alcalde de la comuna de Lago Verde, Nelson Opazo, afirmó que este es un tema que ya lo han planteado a las diversas autoridades y espera que todo se soluciona para no lamentar hechos de mayor gravedad.

“Para nosotros es esencial que esto se mantenga operativo de la mejor forma, no queremos tener que lamentar circunstancias de mayor gravedad producto de no tener las condiciones básicas. A Villa La Tapera fue asignada una ambulancia, costó un trabajo de años, donde hubo compromiso de autoridades en su oportunidad que nunca se cumplieron. Finalmente se logró concretar una ambulancia para Tapera, destinarla a la localidad y después fue sacada, reemplazada por una que no reúne las condiciones elementales como para que los pacientes de nuestra localidad puedan transportarse como corresponde”.

Opazo, agregó que, “insisto que, esto tiene que tener una decisión más que decir que no se puede por ley, hay que buscar una alternativa, si se quiere a través del arriendo de una ambulancia, pero que ese arriendo sea de un vehículo que reúna las condiciones mínimas. Primero, que un paciente pueda ir en condiciones adecuadas y segundo que nos dé garantías de seguridad, porque el tránsito hacia Tapera hoy en día claramente exige un vehículo doble tracción, un vehículo tracción simple es prácticamente como no tener ambulancia. Porque dadas las condiciones de tránsito y de riesgo para el tránsito, naturalmente no solo estamos sometiendo a riesgo a un paciente, estamos sometiendo a riesgo a quien lo acompaña, al TENS, al propio conductor de ese vehículo”.

Por su parte, el Concejal de la comuna de Lago Verde, Flavio Reyes, manifestó que los problemas con la ambulancia vienen hace ya un año afectando a los vecinos y vecinas de Tapera y Amengual.

“Hace más de un año que arrastramos con esta situación, este problema de la ambulancia por parte del Servicio de Salud de Aysén, pero hubo un tiempo en que, si se colocó una ambulancia adecuada que cumplía con todas las exigencias, considerando el aislamiento de nuestra localidad de Villa La Tapera, así también prestaba servicios para Villa Amengual. Sin embargo, duró poco la ambulancia que era realmente acondicionada para este sector y definitivamente hubo un tiempo que quedamos sin ambulancia. A través del Concejo Municipal, a través del Alcalde, se realizó la solicitud para reintegrar la ambulancia que se explicó era muy importante, ya que, en Tapera hay una población grande de adultos mayores”.

En estos últimos días, se contaba con una ambulancia tracción simple, que se goteaba, algo que vivió la vecina y comunicadora de Amengual, Angélica Muñoz, lo que, a juicio del Concejal Reyes, no debe ocurrir, por eso señaló, “una manito en el corazón a la gente del Servicio de Salud, por favor considerar que toda la gente desde el sector de Tapera, toda su vida ha hecho patria, ha hecho soberanía y merece una mejor atención en el traslado de salud”.

Por último, el Alcalde, Nelson Opazo, hizo un claro llamado a las autoridades de Gobierno a entregar una solución definitiva y en las condiciones que merecen los habitantes de Tapera y Amengual. “El llamado es a tomar una decisión concreta, hacer las gestiones necesarias, a todas las autoridades competentes en este ámbito, desde la Gobernadora Regional, el Delegado Regional y la Dirección Regional de Salud, deben responder en tiempo y forma a una necesidad que es absolutamente básica y elemental como es contar con una ambulancia en Villa La Tapera en forma permanente y en condiciones adecuadas”, puntualizó la autoridad comunal.