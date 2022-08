La dirigenta gremial llamó a terminar con las reuniones y efectuar acciones concretas en bien de la seguridad pública, no solo en el centro también en las poblaciones y otros sectores de la comuna

Diversos robos se han registrado durante los últimos días en Puerto Aysén, los que han afectado a colegios, sedes sociales y al comercio, es por ello que, la presidenta de este último gremio, María Inés Oyarzún, no dudó en hacer público su malestar con esto que nuevamente afecta a la comunidad porteña.

“Siempre le hemos dicho a seguridad pública de la Municipalidad, de la Delegación, que en esta fecha por lo general aumentan los robos, porque es más oscuro y la poca fiscalización que tenemos hoy en día de Carabineros, eso conlleva a que el delincuente vea que hay poca seguridad, no se ve presencia policial en las calles y eso conlleva a que hemos tenido varios robos de día, ha sido el robo hormiga que hemos tenido. También mucha gente en estado de ebriedad en la calle Sargento Aldea, molestando al cliente e impidiendo que ingresen a los locales comerciales y muy insolentes. Esto es algo que no solo ocurre en la calle principal, hay que decir que existe comercio en toda la comuna, también las poblaciones han sufrido estos hechos y con más fuerza, por aquí en Sargento Aldea tenemos un alumbrado público que algo ayuda”.

María Inés Oyarzún, dijo también que, “uno de alguna manera se cansa y yo comparto la gran mayoría de las publicaciones que hace la comunidad en redes sociales, en torno a la falta de fiscalización de Carabineros que es tremenda, la PDI debería ser un apoyo, pero tampoco lo tenemos. Yo también quiero emplazar al encargado de seguridad pública de la Municipalidad, porque se formó un grupo numeroso de gente que nos presentó en una reunión, hay abogados, secretarios, inspectores para tránsito, inspectores para seguridad pública, para patentes y ¿Dónde están?, porque hoy tenemos un desorden en todo aspecto. La foto no significa que estén haciendo su pega, sacarse una foto no cuesta nada, pero hay que publicar las realidades, lo que se está haciendo y también ahí se ha invertido mucha plata, porque es un equipo completo que debería, de alguna forma, ayudar a reforzar la seguridad pública”.

La dirigenta gremial cree que la falta de presencia policial en las calles, se debe a poco personal y vehículos para el desarrollo la labor policial, afirmando que, “ya no hay palabras para justificar la poca vigilancia que tenemos de Carabineros en Puerto Aysén, yo creo que es falta de personal y de vehículos, pero, como acá se viene a ganar plata, el Mayor se queda mudo, el General de Zona también, entonces, no quieren molestar a los mandos a nivel nacional”.

Oyarzún, criticó además el rol de Delegado Presidencial Provincial, Jorge Salfate, a quien se le ha visto viajar bastante, pero poca preocupación en temas de seguridad pública, señaló.

“Tenemos un Delegado Presidencial Provincial, que su labor, su tarea es esa, preguntarles abiertamente a las policías, ¿Cuánta gente tenemos realmente cumpliendo aquí como Carabineros?, y ¿Cuántos vehículos tenemos a disposición?, porque cada vez vemos menos móviles y menos funcionarios. ¿Dónde quedaron las motos que había antes acá?, él (delegado provincial), tiene la obligación y como ha estado en muchos viajes últimamente a Santiago, debería aprovechar de hablar con la Ministra del Interior y Seguridad Publica, decirle, necesitamos mayor dotación de Carabineros para nuestra provincia y nuestra comuna de Aysén, porque estamos complicados”.

La presidenta de la cámara de comercio en Puerto Aysén, afirmó que, “estamos cansadas de reuniones, estamos cansadas de mesas de trabajo, ahí al final uno va a desahogarse, pero realmente no cumplen nada. A mí me toca ir a una mesa de trabajo este jueves, es a la última que voy a ir, voy a ver dónde están los compromisos que hicimos y porque no se han cumplido. Sobre todo, con el Municipio que hicimos el compromiso de que, iban a autorizar la carga y descarga de camiones en cuatro puntos de la Sargento Aldea por un par de horas y a la fecha no tengo ninguna respuesta para saber cómo les fue, si el Concejo modificó algo, si se llegó a acuerdo del Concejo, no hay ninguna respuesta. El jueves voy a consultar por ello, de lo contrario, no vale la pena hacer ningún tipo de mesa de trabajo, porque realmente es ir a tomar café, a ser simpático y a prometer cosas que no van a cumplir”.

María Inés Oyarzún, cree finalmente que, en Puerto Aysén las policías hacen lo básico y no existe un compromiso con la comunidad.

“Aquí las policías hacen su pega básica, sin ningún cariño, estamos claros que no hay ningún compromiso por parte de Carabineros con la comunidad. Hemos visto como Carabineros pasa al lado de un vehículo que está mal estacionado, que está en doble fila, que esta sobre un área verde y no le dicen absolutamente nada, pero a algunos los persiguen mucho y para otras cosas vista gorda. Así es que, creo que hoy tenemos una policía no eficiente, lamentablemente hay que decirlo y no estamos conformes con ello y también el llamado a la PDI que apoye, yo sé que son policía investigativa, pero también tienen personal, deberían apoyar como lo hacen en todos lados, pero aquí, relajo total con muy buenos sueldos”.