Una jornada marcada por la cultura y, especialmente, por la música se vivió este martes cuando se dio el vamos a la agenda que por estos días desarrollan los directivos nacionales de la Fundación de Orquestas Juveniles e Infantiles de Chile, FOJI, en Puerto Aysén. Y cuyo objetivo apunta a conocer el importante trabajo musical que se está ejecutando al interior de las escuelas municipalizadas de la comuna, al alero de la unidad de Orquestas Escolares de la Dirección de Educación Municipal aysenina.

Aysén.- Es así que la comitiva, encabezada por la presidenta de la fundación, Irina Karamanos junto al director ejecutivo, Miguel Farías, busca relevar el talento local de niños y jóvenes, así como hacer carne la premisa de esta entidad social de la presidencia, como es entregar oportunidades mediante la música a la población infantil y juvenil, sin importar su condición u origen.

De esta manera, la visita inició en horas de la mañana, en que los directivos, acompañados por el alcalde de Aysén, Julio Uribe y el director DEM, Patricio Bórquez; recorrieron las escuelas Almirante Simpson, en Puerto Chacabuco; Litoral Austral y liceo Politécnico, en Puerto Aysén; donde pudieron conocer las orquestas escolares que dan vida a estos recintos educativos, a través de la formación de distintos cuerpos musicales, como son camerata de cuerdas, orquestas infantil y juvenil entre otras.

Al respecto, el alcalde de la comuna, Julio Uribe, destacó la visita de la entidad socio cultural, que viene a ratificar el importante trabajo que se ha desarrollado a través de la dirección de Educación Municipal, mediante la unidad de Orquestas Escolares, y que actualmente congrega a más de 300 niños y adolescentes en las diversas escuelas y liceos a lo largo del territorio comunal.

“Uno de los objetivos que tenemos como administración es poder potenciar estas orquestas, fortalecer el trabajo de Patricia Araya, nuestra directora, que ha hecho un trabajo totalmente integral, a la cultura y a la formación de nuestros estudiantes, especialmente, porque sabemos que la música es uno de los alicientes más grandes, así que agradecido de esta visita”, indicó la primera autoridad comunal.

CONCIERTO ORQUESTA PRE INFANTIL

Avanzando la jornada, en horas de la tarde de este martes la primera orquesta pre infantil de la región, perteneciente a la escuela Aysén, brindó un concierto para las visitas, quienes disfrutaron del talento de la veintena de estudiantes, que interpretaron diversas piezas musicales, bajo la supervisión de sus profesores de música, Mónica Rojas y Marko Kaelin, dirigidos por la directora musical de la Unidad, Patricia Araya.

Al respecto, “uno de los objetivos de esta visita es trabajar por una mayor descentralización, eso significa que las decisiones que tomemos, no importa donde sea, tengan que ver con lo que está sucediendo en todas partes. Y en todas partes está sucediendo que está presente la FOJI, pero queremos que esta fundación sea más estable en el tiempo, y eso significa no solamente escuchar a los profesores, sino que también a las familias, a los niños y a las niñas, mirarnos cara a cara y saber cuáles son las cosas que deberíamos cambiar, tanto aquí como en otras regiones, por eso estamos muy emocionados de poder ser parte de este concierto. Porque realmente no pensamos que era tan grande el compromiso, y nosotros estamos así mismo, muy comprometidos con la región y con tratar de fortalecer lo que se está impulsando”, indicó Irina Karamanos.

Por su parte, el director ejecutivo de la fundación, Miguel Farías, relevó el arribo a tierras ayseninas, indicando que es parte del gran desafío de FOJI. “Los niños, niñas y jóvenes pueden y deben tener acceso a aprender a tocar un instrumento, a practicar música, a construir comunidad a través de la música”. Agregó que “en general, a través de la práctica orquestal de los niños que se juntan a tocar con otros niños se potencian muchas habilidades que tienen que ver con educación, pero también que tiene que ver con distintas cosas que les van a servir para toda la vida. Nuestro deber como fundación no es sólo formar músicos profesionales, eso llegará, lo más importante es lograr una buena sociedad, lograr espacios donde cada región, cada territorio tenga su propia identidad, formas y maneras para ser parte de la cultura del país. Esa es nuestra tarea, por eso estamos hoy en Aysén”.

En la instancia también estuvo presente la gobernadora regional, Andrea Macías, quien manifestó lo positivo de trabajar mancomunadamente con las instituciones, generando alianzas estratégicas en pos de los habitantes de la región. “Hoy día la fundación ha realizado un trabajo importantísimo en todo el país. Y sabemos que esto traerá sólo beneficios a nuestros más pequeños, que son finalmente quienes queremos puedan aportar desde todo ese aprendizaje que entrega del desarrollo de las actividades artísticas. Reafirmamos nuestro compromiso con miras hacia poder avanzar en un programa que nos permita tener un funcionamiento de orquestas en la región de manera permanente”, subrayó.

Posterior al concierto, Karamanos y Farías se reunieron con los padres y apoderados de los pequeños y pequeñas integrantes de la orquesta pre infantil de la escuela Aysén, con quienes compartieron relatos, experiencia y proyección, reconociendo además lo positivo que ha significado que estos alumnos aprendan y disfruten de la música.

La agenda, que se extenderá hasta el día viernes, incorpora reuniones con diversas autoridades, así como visitas a orquestas escolares en localidades como son Puerto Ibáñez, Bahía Murta y Cochrane, para finalizar en Puerto Aysén con un concierto comunal denominado “Orquestas de Aysén”, en que participarán los conjuntos musicales de siete escuelas y liceos municipalizados de la comuna aysenina.