Aplicación fue desarrollada gracias a un proyecto FIC financiado a través del Gobierno Regional y desarrollado por el Servicio de Salud Aysén en conjunto con la Universidad de Aysén.

Coyhaique.- Ya se encuentra operativa la aplicación “Salud Aysén App”, plataforma digital que está disponible en celulares y en la web, con la que se busca descongestionar los procesos, que usuarios y usuarias de la red pública de salud enfrentan al momento de hacer seguimiento a sus interconsultas, seguimiento de campañas, reagendar horas y otras funcionalidades como el levantamiento de resultados PCR, entre algunas de ellas

El proyecto nace en contexto del Fondo para la Innovación y Competitividad –FIC-, que financia el Gobierno Regional, y que en este caso, contempló una inversión superior a los 200 millones de pesos, siendo ejecutada y desarrollada en conjunto, por el Servicio de Salud y la Universidad de Aysén.

La aplicación permitirá a los usuarios de la región acceder a los avisos enviados por lo, además de distintas campañas que tengan por objetivo acercar a la comunidad lo referente a vacunación, prevención de enfermedades, además de la publicación de los informes de resultados de PCR y de otras funcionalidades.

La aplicación, a la que se puede ingresar con clave única, dará la posibilidad de revisar las horas médicas, además de entregar información relevante a los usuarios de los distintos establecimientos de salud de la Red Asistencial “va a tener información de la urgencia, de las atenciones de interconsulta, además de realizar trazabilidad de los servicios y dará la oportunidad de re agendar horas”, explicó Gabriel Burgos, director del Servicio de Salud Aysén.

Los usuarios que no cuenten con celular también podrán acceder a través de la página web en la dirección http://login.saludaysen.cl, lo que fue destacado por la Seremi de Salud Aysén, Carmen Gloria Monsalve, pues adicionalmente, se entrega mayor tranquilidad a los usuarios del sistema “Si no tienen celular, se puede hacer a través de computador, para ver en qué va mi interconsulta. Se disminuye el nivel de estrés y ansiedad de los usuarios. Además, se aporta en mejorar la satisfacción de la persona que está utilizando la red asistencial”, detalló la autoridad sanitaria.

Con la aplicación, desarrollada por el Servicio de Salud en conjunto con la Universidad de Aysén, se busca ser un aporte a los vecinos de la región, tal como lo explica Natacha Pino, rectora de la casa de estudios “significa la colaboración directa y comprometida de la universidad con su territorio, pero también haciéndose parte de una red con los actores regionales, en este caso el Servicio de Salud, y de manera conjunta se logra diseñar un producto que va en beneficio de la comunidad de la región de Aysén”.

El proyecto fue adjudicado el año 2018, y hoy se concreta un proceso de 4 años de trabajo, con énfasis en la descentralización, lo que fue destacado por Jessica Lagos, jefa de la División de Fomento e Industria (DIFOI) del Gobierno Regional de Aysén “la gente que vive en el maritorio y tiene que tomar un barco para llegar a una atención médica va a poder ver su atención a través del teléfono y va a poder incluso cancelarla si es que el barco no llegó en caso de que hayan problemas de conectividad. En ese sentido, el Gobierno Regional está incentivando con este fondo, a darle importancia a la tecnología para el desarrollo de nuestra región”, indicó la profesional.

Para descargar la App, los usuarios solo deben ejecutar en su celular la aplicación de descargas –Play Store y/o App Store- y buscar el nombre de “Salud Aysén App”. Al descargarla, le entregará breves antecedentes sobre sus contenidos y luego le solicitará acceder con clave única, eso sí, antes deberá registrarse en el sitio web login.saludaysen.cl y así, comenzar a hacer uso de los beneficios que este instrumento de la tecnología pretende insertar en la vida de ayseninas y ayseninos, los usuarios de la red pública de salud.