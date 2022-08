Se invertirán $477.437.342 pesos en el mejoramiento de las instalaciones del establecimiento y se verán beneficiados 483 estudiantes

Aysen.- En el marco de la Política de Reactivación Educativa Integral “Seamos Comunidad”, hoy el ministro Marco Antonio Ávila y el subsecretario Nicolás Cataldo presentaron los primeros proyectos adjudicados en relación al mejoramiento de infraestructura escolar.

En ese contexto, la Seremi de Educación de Aysén, Isabel Garrido Casassa, visitó el liceo Politécnico de Puerto Aysén, primer colegio público de la región cuya infraestructura será reparada con este fondo de emergencia.

Al encuentro con la directora María Celeste Rojas Bustos y equipo docente del establecimiento en el que se compartió esta buena noticia se sumó el Alcalde de la comuna de Aysén y sostenedor municipal Julio Uribe Alvarado, el concejal Jorge Figueroa, el Jefe del Departamento de Educación Municipal Patricio Bórquez y equipos de infraestructura educacional de la SECREDUC y Municipalidad.

En su intervención, la Seremi señaló que “este año, al asumir el gobierno, nos encontramos con muchas carencias urgentes en nuestro sistema educativo, muchas de ellas agravadas por dos años de no presencialidad. Atendiendo a estas diversas necesidades, diseñamos y pusimos en marcha la Política de Reactivación Educativa Integral “Seamos Comunidad”, que busca impulsar una respuesta integral y estratégica hacia la comunidad escolar en cinco áreas prioritarias: bienestar y convivencia, fortalecimiento y reactivación de aprendizajes, trayectorias educativas, transformación digital e infraestructura”.

Isabel Garrido comentó que una de las grandes necesidades detectadas tiene que ver con la infraestructura escolar. Desde hace muchos años que nuestro país no cuenta con una política de infraestructura para hacer frente a las necesidades de conservación, mantenimiento y creación de establecimientos educacionales públicos.

“Como Ministerio de Educación estamos fuertemente comprometidos con el fortalecimiento de la educación pública, lo que incluye preocuparnos de su infraestructura, de forma de generar mejores espacios educativos para que las y los estudiantes se sientan acogidos, seguros y dispongan de las condiciones necesarias para aprender, que es uno de los ejes de Seamos Comunidad”.

La Seremi también agradeció al equipo de infraestructura educacional de la municipalidad por su esfuerzo en presentar esta iniciativa y también al equipo de infraestructura de la SECREDUC que visó dicha postulación, la que fue finalmente resuelta por la Dirección de Educación Pública.

Por su parte, el alcalde de Aysén, Julio Uribe señaló “Muy contento como representante de la comuna, y ex estudiante de este colegio. Es maravilloso lo que está sucediendo, si bien estos recursos son de emergencia porque sí lo requiere nuestro establecimiento, agradecer las gestiones del Ministerio a través de su Seremi, a través de todo un equipo técnico que trabaja para sacar adelante estos proyectos; creo que nuestros profesionales están a la altura para poder tal vez modernizar nuestros colegios para pedir reestablecer los colegios que están en más malas condiciones. A esperar que todos los trámites que vienen ahora, las licitaciones, no tengamos mayores inconvenientes y se pueda ejecutar lo más rápido posible. Agradecer igual las gestiones de nuestra directora del establecimiento, que ha estado muy preocupada tratando de resolver a través de estos fondos las diferentes problemáticas que tenemos”.

Finalmente la directora del establecimiento porteño, María Celeste Rojas, también recalcó “Estamos muy contentos, es una solicitud muy sentida por la comunidad, lo habíamos manifestado a través del consejo escolar, porque sabemos que avanzas en educación también requiere muchas intenciones pero también una materialidad que significa tener una infraestructura adecuada, salas de clases dónde lo central pueda ser el aprendizaje, y no una gotera o el frío, todos esos aspectos que sabemos que afectan a nuestro liceo, si bien no todos van a ser abordados, parte importante de ellos sí a través de estos fondos que se inyectan para justamente la reparación de la techumbre, que es el talón de Aquiles en cuanto a infraestructura de este edificio y también la renovación de todas las ventanas que permitan una conservación térmica más adecuada al clima de la ciudad y la región. Estamos profundamente agradecidos que nos hayan considerado en esto, creo que el trabajo que hizo la comunidad dio este fruto, y ser el primer liceo en adjudicarse estos fondos nos tiene muy felices”.

Plan Nacional de Infraestructura

Este Plan Nacional de Infraestructura, que se desplegará durante todo el periodo de gobierno, Como primera acción, este año se llevará adelante este plan para identificar, levantar y ejecutar proyectos que resolverán deterioros que pongan en riesgo el funcionamiento de los establecimientos educacionales. Para ello, se aplicará el marco jurídico del Decreto 254 del Mineduc, en su Artículo 6, que permite la contratación vía trato directo de servicios para implementar “proyectos de infraestructura y equipamiento para estado o zona de catástrofe y proyectos de urgencia”.

Esta primera adjudicación, que irá creciendo semana a semana, permitirá realizar mejoras urgentes en 62 establecimientos educacionales, de 46 comunas del país, los que tendrán una inversión de $8.066 millones para resolver los deterioros que ponen en riesgo el funcionamiento de los establecimientos educacionales, como problemas sanitarios, eléctricos, de habitabilidad y de condiciones de seguridad.

Se suman a estos proyectos que cuentan con recursos ya asignados otros 600 que están en etapa de revisión, corrección y evaluación por parte del Ministerio, de las Seremi de Educación y de la Dirección de Educación Pública, los que podrían ser adjudicados progresivamente durante este segundo semestre, siempre que los sostenedores continúen con el proceso. Se proyecta que la inversión del Ministerio de Educación en esta primera etapa del plan de infraestructura ascienda a cerca de $60 mil millones.

Además de mejoras de deterioro, hay proyectos que apuntan a mejorar el sistema de agua potable y a ampliar los cupos en el Sistema de Admisión Escolar (SAE).