Hecho delictual fue denunciado en la PDI de Puerto Aysen.-

Puerto Aysen.- Un nuevo hecho delictual quedó al descubierto en las últimas horas en Puerto Aysén, desde un galpón arrendado por un joven emprendedor local, delincuentes se llevaron una serie de especies utilizadas para labores de carpintería y de alto costo.

“Nos percatamos a eso de las ocho y media cuando llegamos al taller, que habían forzado la puerta de un pañol, porque estamos trabajando en un galpón, que si bien es cierto está abierto, pero es un recinto privado. Las herramientas de valor las teníamos dentro un pañol y ese pañol lo forzaron, forzaron la cerradura. Nos percatamos de que nos habían sustraído varias especies, entre ellas, sierras circulares, lijadora, esmeril angular, taladro, variados tipos, nos robaron unos taladros que son inalámbricos que son a batería, otros que son eléctricos, se robaron juegos de formón, la mayoría son herramientas de trabajo de carpintería”, señaló José Luis Serón.

Los hechos ocurrieron en un galpón de calle O´higgins, añadió el afectado, “esto ocurrió en calle O´higgins, pasado aguas muertas, en un galpón donde nosotros estamos arrendando un espacio, donde nos estábamos ampliando y pretendíamos cerrar, porque estábamos claros de que estábamos expuestos, pero llevábamos ahí casi tres meses. El avalúo ya fue declarado en la PDI y está entre los 5 y 6 millones de pesos, la PDI ya tomó cartas en el asunto, se hizo la denuncia correspondiente, ellos se presentaron en el lugar, tomaron huellas”.

José Luis Serón, cree que “ya sabemos que no va a llegar a ningún lugar. Más que nada, hacer un llamado a la comunidad, a que no compren herramientas que no saben de qué procedencia son, que no están con factura, porque, la verdad es que la PDI ya está buscando las herramientas, están tratando de hacer las pesquisas. Nosotros por nuestra parte, las estamos buscando, son nuestras herramientas de trabajo y estamos en tiempos en que las cosas están muy caras”.