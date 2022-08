La casa de estudios regional informó sobre sus vías ingreso, oferta académica y próximas actividades formativas abiertas y dirigidas a estudiantes y egresados como la Semana Puertas Abiertas y las Academias de Ciencia y Tecnología y Agroforestal.

Coyhaique.- Esta semana en las dependencias del Campus Río Simpson, la Universidad de Aysén realizó, ante los medios de comunicación en Coyhaique, el lanzamiento del proceso de Admisión para el año 2023. En la oportunidad, informaron sobre el tema y sus implicancias, el rector (s) de la casa de estudios estatal, Enrique Urra, el coordinador de Admisión, David Vásquez y la estudiante de tercer año de la carrera de Ingeniería Civil Industrial, Aurora Pino.

Al respecto, el rector (s), Enrique Urra, indicó que la admisión es un proceso muy importante para la universidad, donde se logra concretar el sueño de entregar una alternativa de oferta de estudio a la comunidad regional. “Este año, en particular, se mezclan y se conjugan varios procesos importantes. Por un lado, el ciclo de carreras que comenzó en 2017, ahora está viendo a sus primeras tituladas y titulados, lo cual da cuenta de cómo ese ciclo se comienza a cerrar, y también se empieza a perfeccionar. Por otro lado, el proceso de acreditación que estamos llevando a cabo, también nos permite ir evaluando y mejorando la calidad de este tipo de procesos que son fundamentales para la universidad” aseveró, y comentó que durante este mes la universidad hará entrega del Informe de Autoevaluación a la Comisión Nacional de Acreditación.

Por su parte, el coordinador de Admisión, David Vásquez, presentó las carreras que se continuarán impartiendo el próximo año: Ingeniería Civil Industrial, Ingeniería Civil Informática, Ingeniería Forestal, Agronomía, Trabajo Social, Psicología, Enfermería y Obstetricia, además de las vías de ingreso a la UAysén, admisión regular y especial y las vacantes, que para el 2023 alcanzarán 202.

Conjuntamente, Vásquez expresó que en el contexto del lanzamiento de la oferta académica de pregrado, la Universidad de Aysén invita a todos los y las estudiantes a conocer la casa de estudios. “Desde la última semana de agosto tenemos nuestra Semana de Puertas Abiertas la que se realizará de manera virtual y presencial para quienes puedan venir, así que les invitamos a escribir al mail admision@uaysen.cl y participar. Además para quienes estén interesados en las ciencias naturales y en el área de la tecnología invitarlos a las dos academias formativas que tenemos durante el segundo semestre, la Academia de Ciencia y Tecnología y la Academia Agroforestal. Están todos cordialmente invitados y para informarse e inscribirse solo deben ingresar a nuestro sitio web www.uaysen.cl”, puntualizó.

La estudiante de tercer año de la carrera de Ingeniería Civil Industrial, Aurora Pino, relató sobre su experiencia en la Universidad de Aysén. “Quiero contar sobre todas las oportunidades que me ha brindado la universidad para desarrollarme académica e integralmente, como persona, dado que la universidad me ha ofrecido participar en muchos proyectos y en muchas instancias que me han permitido conocer otras realidades y desarrollar habilidades que habitualmente no se desarrollan en una carrera universitaria”, enfatizó.

Finalmente, durante el lanzamiento de la Admisión 2023 UAysén, Aurora Pino realizó un llamado a los y las estudiantes de la región a formarse en la casa de estudios estatal. “También quería invitar a los jóvenes a estudiar en la universidad Aysén porque primero, se ofrecen muchas oportunidades e instancias de participación como de movilidad nacional e internacional y segundo, porque tenemos oferta académica muy variada, las personas interesadas por la salud, las ciencias sociales o la tecnología y las ciencias naturales tienen todas las oportunidades para estudiar la Universidad Aysén. Además es una institución estatal que tiene acceso a todos los beneficios que otorga el Estado, por lo tanto está adscrita a la gratuidad y becas y beneficios” señaló la estudiante.

Cabe señalar que la Semana Puertas Abiertas Admisión Universidad de Aysén se realizará del 29 de agosto al 03 de septiembre y está dirigida a egresados/as y estudiantes de 3º y 4º medio. La actividad contará con charlas, visitas guiadas por nuestro Campus Lillo y stands informativos, entre otras actividades. Este año, al igual que el anterior, se desarrollará de manera híbrida para que los/as estudiantes de localidades lejanas al eje Coyhaique – Puerto Aysén puedan informarse sobre el proceso de admisión de su universidad regional.

Respecto a las academias formativas, para quienes cursan enseñanza media en Coyhaique y Puerto Aysén o son egresados/as se pueden inscribir en las Academias de Ciencia y Tecnología o Agroforestal UAysén y podrán asistir a talleres, actividades en terreno y laboratorios sobre las carreras de Ingeniería Civil Industrial, Ingeniería Civil Informática, Agronomía e Ingeniería Forestal, además tendrán la oportunidad de compartir con los académicos y académicas y estudiantes de la Universidad de Aysén.

Para estas actividades abiertas y gratuitas los interesados deben inscribirse y asegurar su cupo en https://www.uaysen.cl/ o escribir a admision@uaysen.cl.-