La certificación busca reconocer a las empresas que, adelantándose al cambio legal, han reducido la cantidad de horas semanales, lo que tiene un alto impacto en las personas y la calidad de vida.

Aysén.- El Ministerio del Trabajo y Previsión Social de la Región de Aysén entregó el reconocimiento “Sello 40 Horas” a las primeras dos empresas de la región: Oficina de contabilidad Osvaldo Gallardo y la Clínica Río Tranquilo Ltda.

Esta certificación “Sello 40 horas” es un reconocimiento público, de carácter promocional, que entrega el ministerio a las empresas de todo tamaño o rubro, que implementen una jornada laboral ordinaria de 40 o menos horas semanales, como una acción concreta de fomento al trabajo decente y al desarrollo de un buen vivir.

El Delegado Regional Presidencial, Rodrigo Araya, recordó el inicio de la discusión de la jornada semanal a 40 horas y su importancia en la calidad de vida de las y los trabajadores, “Esta ley inició su trámite el año 2017 con la diputada Cariola y la diputada Vallejos, y el hito que estamos realizando en este Gobierno justamente es levantar este tema, que empiece la discusión, la conversación, justamente considerando todos estos elementos, las diferencias que hay entre distintos sectores productivos, las distintas empresas, cómo se pueden adaptar o no a estas 40 horas. La gradualidad, la adaptabilidad fundamentalmente tiene que estar en esta nueva legislación. Y hemos visto y ahora recién hemos escuchado de parte de las mismas personas que trabajan en estas empresas, lo importante de esta reducción horaria. Cómo esa hora que se disminuye al día genera también cambios positivos, sobre todo en la vida familiar. Pero también destacamos a las dos empresas, que si bien es cierto son de servicios, han implementado esta estrategia y también eso demuestra que se puede, se puede generar esa instancia, esa coordinación, esa gestión administrativa para poder lograr esta reducción horaria de 40 horas. Así es que estamos muy contentos por ello y seguiremos con este trabajo legislativo para avanzar definitivamente en una ley que permita a la gran mayoría de nuestra población trabajadora llegar a este horario”.

“Dentro del Gobierno del Presidente Boric, este es un hito fundamental. Hoy estamos distinguiendo a dos empresas que antes que las 40 horas sea ley, ellos ya lo han adoptado en sus procesos, procedimiento, en su trabajo y nos demuestran que esto es posible. Nosotros entendemos que cada sector productivo es distinto, que cada sector hay que analizarlo, pero aquí va a haber gradualidad, adaptabilidad. Por lo tanto, se va a buscar lo mejor para la empresa y para los trabajadores”, mencionó el seremi del trabajo y Previsión Social, Rodrigo Díaz.

Al día de hoy, ya se han distinguido a 101 empresas con este sello a nivel nacional, certificándose en todas las regiones durante estos días a las primeras empresas. Se han recibido más de 15 postulaciones en la región y 800 a nivel país.

Las autoridades anunciaron que durante los próximos días habrían novedades con respecto al proyecto de ley.

La opinión de las empresas certificadas

“El incentivo es para los trabajadores. Nosotros no somos una empresa productiva, somos una empresa de servicio, pero esos servicios se entregan a terceras personas, a nuestros clientes y en base a eso, implementar menos horario para las trabajadoras se sientan felices. Yo tengo una reflexión que quiero compartir, los momentos más felices de los trabajadores es cuando llega el fin de mes y sabe que va a llegar el sueldo el último día que le van a pagar. Pero ese es un detalle, solamente uno de los de los momentos. Eso mismo es un incentivo para los empleadores para que reduzcan la jornada laboral y los trabajadores puedan compartir más con su familia. Porque es un momento muy feliz cuando salen de su turno y van a compartir con la familia. Eso es lo fundamental”, Osvaldo Gallardo, empleador de oficina de contabilidad.

“Nosotras, las tres trabajadoras estamos súper contentas por esta iniciativa de la reducción de la jornada laboral. Porque compartimos más con nuestra familia y también para nosotras como personas. Invitar a otras empresas a tomar esta iniciativa porque nos motiva más un ambiente laboral más cómodo, menos cansador”. Francisca Saldivia, trabajadora oficina de Contabilidad Osvaldo Gallardo.

“El emprendimiento privado es fundamental y clave para el desarrollo de la Región de Aysén. Nosotros estamos en el sector salud que requiere de mayor emprendimiento privado. El emprendimiento privado requiere un trabajo colaborativo con toda la gente que trabaja en él. Nosotros tenemos empleados, tenemos colaboradores y cuando uno tiene una empresa, hace un trato social con el Estado. El Estado nos pide que le paguemos los impuestos y nosotros también tenemos que comprometernos, no solamente a pagar nuestro impuesto, sino que la gente que trabaja con nosotros tenga mejor calidad de vida, comparta con su familia y que el desarrollo de su vida dentro de la empresa le permita también ser feliz. Este concepto de rebajar las horas a 40 horas, una hora menos parece poco, pero es muy importante para la salud mental, para la calidad de vida y para el desarrollo de la región”. Dr. Claudio Vallejos, director médico Clínica Río tranquilo.

“Para mí ha sido algo súper bueno. Uno tiene familia, tiene hijos, puede compartir más tiempo con ellos, más tiempo con la familia, con los amigos, el tema de los trámites igual que uno tiene cosas que hacer, así que yo lo encuentro súper bueno y mis compañeras también. Estamos súper contentas, súper felices por esas 40 horas semanales. Anteriormente yo trabajaba en un sistema de turnos en los cuales cuando uno trabaja, no tiene mucho tiempo para muchas cosas. Yo tengo una hija pequeñita, entonces salir temprano me facilita mucho más la vida, más la convivencia con mi familia y con mi hija”. Carolina Ruiz, Tens Clínica Río Tranquilo.

Requisitos para postular

Para postular, las empresas deben inscribirse en el sitio web https://www.mintrab.gob.cl/certificacion-sello-40h/. Entre los requisitos – que son cotejados por la Subsecretaría del Trabajo y la Dirección del Trabajo- están:

• Tener contratado a lo menos el 80% de sus trabajadores con una jornada ordinaria que no superen 40 horas ni menos de 30 horas semanales.

• No haber sido condenadas por vulneración a los derechos fundamentales, como el derecho a la vida; respeto y protección a la vida privada; inviolabilidad del hogar; libertad de conciencia; libertad de opinión; libertad de trabajo

• Estar al día en el pago de las obligaciones previsionales de sus trabajadores.

Cabe destacar que en la certificación participaron también el diputado René Alinco, el Director regional(s) del Trabajo Christian Aros, el Observatorio Laboral y representantes del Sindicato de la Construcción.