Trabajo investigativo desarrollado entre Carabineros y la Fiscalía permitieron dar con quien sería el responsable del hecho. Este miércoles será formalizado.

Puerto Aysen.- En un punto de prensa el fiscal jefe de Puerto Aysén, Pedro Poblete, el fiscal Alex Olivero y el Mayor de Carabineros, Patricio Bustos, informaron sobre la detención de quien sería el autor de fatal atropello ocurrido durante el fin de semana, en las cercanías del puente Aguas Muertas y que le costó la vida a Julio Ruiz Mansilla de 56 años.

“Luego de diligencias realizadas por el personal de la Sección de Investigación Policial y lideradas por la Fiscalía local de Aysén, en particular por el fiscal Alex Olivero, se logró establecer la persona del conductor del vehículo y el vehículo involucrado en el accidente ocurrido el día sábado en horas de la noche. Con estos antecedentes, se solicitó la orden de detención al Tribunal, el cual, accedió y esta persona ya fue individualizada, ha prestado declaración y ha reconocido su participación en los hechos”, detalló el fiscal Pedro Poblete.

La persona detenida se encuentra a la espera de la respectiva audiencia, donde se le formalizará por cuasidelito de homicidio y no haber informado del accidente que resultó con la victima fallecida, añadió el fiscal Poblete.

“En este momento se encuentra a la espera de coordinación de audiencia de control de detención, donde va a ser formalizado por un cuasidelito de homicidio y por no dar cuenta del accidente de tránsito con resultado de muerte. Existían grabaciones de cámaras de seguridad en recintos aledaños a los hechos, además de testimonios de testigos que sindicaban un frenazo, que daba cuenta de la dinámica del accidente más haber advertido una camioneta de color negro del tipo L200”.

Por su parte, el fiscal Alex Olivero, mencionó que hasta que no se efectúe la audiencia de formalización, no es posible entregar el nombre del imputado, pero adelantó que se trata de una de persona de “40 años, él reconoció que efectivamente según sus dichos, él andaba trabajando, ya que cumple los fines de semana funciones como mecánico y andaba con esta camioneta que no era de él, era de un cliente que la había encargado y venia transitando después de haber ido a revisar un vehículo por el sector y ahí habría colisionado, se habría asustado y se habría bloqueado y se habría ido”.

Respecto al trabajo policial e investigativo que permitió detener a quien sería el autor del atropello con resultado de muerte, el Comisario de la Segunda Comisaria de Carabineros de Aysén, Mayor Patricio Bustos, indicó.

“Gracias al trabajo del sitio del suceso, que estuvieron realizando tanto la Sección de Investigación de Accidente de Tránsito como el Labocar, todas las diligencias investigativas que estuvo realizando nuestra Sección de Investigación Policial, es que, se pudieron obtener antecedentes concretos para poder dilucidar los hechos. Tal es así que, desde el mismo día de ocurridos los hechos, los organismos especializados de la institución no han parado en buscar todos los indicios que pudieran relacionar el hecho propiamente tal y así el día de hoy obtener estos resultados positivos”.

El detenido cuenta con antecedentes anteriores por el delito de conducción en estado de ebriedad, a raíz de lo mismo, no se encontraba habilitado ni con la documentación respectiva para manejar un vehículo motorizado.

Desde el Ministerio Publico relevaron el trabajo desarrollado por el personal de la Segunda Comisaria de Carabineros, específicamente del personal de la SIP, como así también del Labocar y la SIAT. destacando, además, la colaboración de la comunidad.

Para este miércoles, alrededor de las 10 de la mañana se espera el desarrollo de la audiencia de control detención y formalización del sujeto de 40 años, por su presunta participación en los hechos que le costaron la vida a Julio Ruiz Mansilla.