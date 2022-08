Aseguran que son más de 600 las familias que están detrás de los 8 comités que decidieron instalarse en el terreno destinado a zona franca, lugar que aseguran es ideal para la construcción de viviendas sociales

Aysén.- Desde la tarde noche del martes y hasta el cierre de esta edición, representantes de ocho comités de vivienda continúan con la toma del terreno destinado a la zona franca, en la ruta 240 Puerto Aysén – Chacabuco, en el lugar exigen acuerdos mediante documentos con las autoridades, que les garanticen la construcción de sus casas.

“Las 608 familias que en este momento están con nosotros apoyándonos, estamos solicitando que en el terreno de zona franca se construyan las viviendas para las 608 familias. En este caso, son 23 hectáreas que se pueden construir, que están con estudio de suelo, están con todos los papeles al día y no tener a los comités esperando una respuesta siete, ochos años, quienes no han tenido ninguna solución y los van corriendo de un terreno a otro para decirles que no hay factibilidad”, reclama, Cristian Mardones, uno de los voceros de los comités.

Mardones, agregó que, “hasta el momento nosotros hemos tirado documentos a todas las entidades correspondientes y no se nos ha dado ninguna respuesta y la gente se cansó de esto, por eso llegamos a tomar estos terrenos. Este terreno está apto para construcción y la gente no se va a mover de aquí, hasta que no le digan que sus casas van a ser construidas aquí y en un corto plazo, no de aquí a diez años más. Pasa este gobierno cambia el otro y le van a decir, no, tu problema era del gobierno pasado y vamos a seguir con la misma problemática”.

El vocero de los ocho comités que se tomaron el terreno destinado a zona franca, aseguran que no se moverán del sector antes de tener una respuesta concreta, incluso están decididos a iniciar construcciones en el lugar. “Nosotros queremos un plazo, una fecha, un documento firmado, donde diga esta fecha van a empezar las construcciones de los comités, eso queremos nosotros, esas son nuestras exigencias y la gente no se va a mover, si la gente tiene que construir aquí lo va a hacer. La gente está más unida que nunca, porque es una problemática en común que es la vivienda digna, hay gente que se ha muerto esperando sus casas, hay niños postrados, niños enfermos, gente de la tercera edad que gana una miseria en Aysén”.

Las familias están cansadas de pagar arriendos, que además son carísimos, añadió Cristian Mardones. “La leña, el gas, los arriendos están carísimos y los sueldos son una miseria, entonces, la gente de eso se cansó, estar pagando arriendo, tener que estar en dos o tres trabajos, los integrantes de la familia tienen que dejar a su gente botada, a sus niños solos, para poder trabajar, para poder llevar el sustento, por pagar un arriendo carísimo. Son cuatro, cinco años pagando arriendo, entonces, eso es lo que tiene cansadísima a la gente”:

Durante la mañana del miércoles, se acercó hasta el lugar donde están manifestándose los comités, el Alcalde de la comuna de Aysén, Julio Uribe, quien conversó con los dirigentes, señalando que empatiza con su necesidad y se comprometió a realizar todas las gestiones que estén a su alcance en bien del avance de las organizaciones habitacionales.

Durante la tarde llegó hasta el terreno el Delegado Presidencial Provincial junto a la Seremi de Vivienda y la Seremi de Bienes Nacionales, quienes dialogaron con la gente y se comprometieron, “a construir una mesa de trabajo en conjunto, tanto con autoridades como con el Municipio y con los dirigentes, tanto, voceros como presidentes. Nosotros como Ministerio de Vivienda y Urbanismo, siempre hemos tenido la disposición de trabajar, sabemos que hay déficit habitacional, del cual nosotros nos estamos haciendo cargo a través del plan de emergencia, lo cual, incluye esfuerzos para poder adquirir terrenos, pero también conversar con la comunidad y los comités, para poder encontrar solución al problema”, manifestó la Seremi del MINVU, Paulina Ruz.

La autoridad sectorial, agregó que, “nosotros recibimos un petitorio a fines de junio por parte de varios comités, en los cuales había varios entes más involucrados, como ministerio dimos respuesta y frente a eso estamos a la espera de que el Municipio de Aysén nos pueda hacer llegar la demanda registrada a través de su entidad patrocinante, para poder cumplir con este requerimiento de ir organizando la demanda habitacional. A su vez, estamos a la espera de las entidades patrocinantes privadas y particulares que están trabajando con dos comités, para que también nos hagan llegar los antecedentes. Esto es importante señalar porque a través de Serviu, de la Seremi de Vivienda y Urbanismo, nosotros damos solución habitacional a las familias, para eso se requiere de un trabajo con las entidades patrociantes quienes hacen llegar los antecedentes a nosotros, una vez que ellos han organizado la demanda”.

Desde la Seremia de Bienes Nacionales, señalaron que están trabajando junto al MINVU para ver la disponibilidad de terrenos, que permitan dar solución a los requerimientos de los comités.

La tarde de este miércoles se fijó una mesa de trabajo entre autoridades y dirigentes, dando inicio a las conversaciones, tras la toma del terreno de zona franca, ubicado entre Puerto Aysén y Chacabuco.