Se instalaron en las más de 20 hectáreas que estaban destinadas a zona franca y aseguran que no los moverán del lugar, ya que, no han obtenido respuestas concretas de las autoridades

Aysén.- Comenzaron con división de los sitios y lentamente han iniciado algunas construcciones, de esta forma, están decididos a seguir adelante sin retroceder, para cumplir el sueño de la casa propia. Es lo que más se escucha al llegar al terreno que en su momento fue adquirido para levantar ahí un futuro recinto franco, hoy un espacio que han decidido tomarse al menos 8 comités de vivienda, que se unieron y aseguran que no se moverán mientras las autoridades no les brinden respuestas concretas y con documentos firmados.

De a poco van llegando los materiales de construcción, los sitios ya están delimitados por las propias familias, confiados en que en algún momento se reconocerá y se abordará con la premura que ellos requieren, la necesidad habitacional que existe en Puerto Aysén. “Desde un comienzo se decidió esto, la gente está con la disposición de quedarse en este terreno, por la necesidad de las personas, los arriendos están caros, casi nadie vive con un sueldo digno y no les alcanza para llegar a fin de mes”, manifestó, Alejandra Ríos, tesorera del comité “Kochi Kutralwe”.

La dirigenta, recalcó que, si las autoridades “quieren que nosotros salgamos, lo que tienen que darnos es un subsidio y un terreno, pero todo tiene que ser con papeles firmados, yo creo que antes de eso nadie se va a ir. La gente ya está empezando a parar sus palos, eso quiere decir que la gente está más unida que nunca, eso pasa por la necesidad de las personas”.

Respecto a un posible desalojo, Alejandra Ríos, dijo que no temen a que ello ocurra, porque “la unión hace la fuerza, somos 714 familias las que están aquí, ahora se puede ver muy poca gente, pero hay que pensar que todos trabajamos, entonces, a medida que la gente va saliendo de su trabajo se viene para acá hacer acto de presencia para que las autoridades vean que la gente está, hay personas con niños, gente que amanece”.

La dirigenta afirmó que en la reunión desarrollada la tarde del miércoles no obtuvieron mayores resultados con las autoridades, ahora, esperan una nueva reunión que se realizará el próximo jueves 01 de septiembre, donde las autoridades debieran traer respuestas a sus requerimientos.