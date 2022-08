Desordenes se concentran en cancha que aún no es entregada a la comunidad, personas se reúnen a beber alcohol, fumar y provocar desordenes.

Aysen.- La ex dirigenta vecinal de sector Villa España en Puerto Aysén, Mónica Constenla, dio a conocer su preocupación y malestar, debido a que hay una cancha construida recientemente en el sector y que aún no habría sido entregada a la comunidad, donde permanentemente se reúne gente a consumir alcohol, fumar y provocar desórdenes.

“Esa cancha que se les hizo a los niños, que quedó muy bonita, no ha sido entregada, no tiene una puerta para un control, entra Pedro, Juan y Diego, porque alguien que está encargado de las Villas, un arquitecto, dijo que podía ir cualquier persona. Yo tengo entendido que, por los reglamentos, ese espacio es para los niños y para los grandes, es para las villas. No es para gente extraña que vaya a tomar, han ido a fumar y apagan las colillas en el pasto, hay envases de bebida, han abierto el control donde tienen todas las luces y se llenó de agua, si no es por un vecino que era de mi directiva, le puso un portacandado, pero nadie ha ido a colocarle un candado, no sé quién es el responsable”, manifestó la ex dirigenta.

La vecina del sector Villa España, agregó que, “ahora me fijé que en el WhatsApp citan a una reunión para el día 6, a las 15:30 horas, pero nosotros somos quienes tenemos que fijar la hora, porque nosotros somos los interesados, no el que está a cargo, porque para eso a él le pagan y le pagan bastante bien, para preocuparse de todos estos problemas que tiene la villa. Tenemos muchas cosas que decir los vecinos, pero como no podemos ir a reunión, se toman acuerdos donde cuatro personas dijeron si hagamos esto y ya lo hacemos”.

Mónica Constenla, enfatizó en su molestia con los organismos e instituciones que deben velar por la seguridad pública, ya que, el día sábado junto a un vecino intentaron asegurar el tablero eléctrico que había sido abierto y en forma paralela la ex dirigenta vecinal intentó comunicarse con seguridad pública municipal, desde donde no habría obtenido la respuesta adecuada.

“El día sábado cuando encontramos esto, que Enzo fue quien le puso un adhesivo de cuidado, tablero eléctrico, llamé yo a seguridad publica tres veces en la noche, lo tengo en mi celular por WhatsApp, me dijeron espere un momentito, después deje su recado. Yo no estoy para dejar recados, yo quiero hablar con la persona encargada para explicarle como son las cosas en la villa. Nosotros hemos pasado inundaciones el 2014, hemos pasado inundaciones atrás, que se nos venía el agua desde la calle 5 de abril, hemos pasado muchas cosas y no hemos revuelto el gallinero, ahora lo vamos a revolver, pero no a la hora que quieran los que dirigen el quiero mi barrio, a la hora que los vecinos puedan”.

Constenla, propuso que la reunión con el programa quiero mi barrio, quienes habría propiciado el proyecto de nueva cancha para el sector, se haga precisamente en el recién construido recinto deportivo.

“Tenemos la cancha ahí, hagamos una reunión en la cancha, nosotros hemos hecho reuniones en la calle porque no tenemos sede de la junta de vecinos, el quiero mi barrio no nos pudo hacer una sede para la junta de vecinos. Sin embargo, se gastó millones en traer unos encargados de otra región, para que vieran que el terreno es mallinoso, descubrieron la pólvora, y pagamos casi 40 millones para que ellos vinieran. Entonces, esas cosas están mal, si la gente no lo entiende, espero que ahora lo entiendan”.

La ex dirigenta vecinal del sector Villa España, reclamó también que Carabineros no realiza rondas por el lugar, “no se ven y mi casa tiene eso que se reflejan las luces cuando pasa alguien, porque yo me doy cuenta. Entonces, alguien que se ponga las pilas y que vaya a la Villa España, nosotros también existimos en ese sector, que somos más tranquilos, que nunca ha pasado nada allá, pero ahora están pasando cosas. Hay gente que va a tomar a la cancha, deja botellas, deja cigarros en el pasto, todavía no ha sido entregada esa obra y ya están haciendo destrozos”.

Por último, Mónica Constenla, dijo que esperan que, se instale la puerta para que la cancha tenga un control y algún vecino tenga la llave del recinto y se la facilite a quienes sean responsables y dejen en buenas condiciones la cancha, sin basura ni otros artículos que dañen el espacio.