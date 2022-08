Junto a representantes de diversas organizaciones, instituciones públicas, privadas, la Gobernadora Regional, Andrea Macías Palma, anunció el inicio del proceso de postulación al Fondo de Innovación para la Competitividad (FIC) 2022 en el Museo Regional de Aysén.

Parte del objetivo del FIC, es que las iniciativas contribuyan a nivel regional dentro de un contexto de sostenibilidad ambiental, bienestar social, territorial y económico, mediante la innovación y en base a sus capitales naturales, humanos y sociales.

Coyhaique.- “Estamos muy contentos desde el Gobierno Regional y su Consejo en este lanzamiento del Fondo de Innovación para la Competitividad, que no tiene otro objetivo que poder aportar, desde la generación del conocimiento, a toda la comunidad con soluciones frente a temáticas o problemas que hoy día puedan tener alguna dificultad, por lo tanto, invitamos a todos y todas las instituciones que están, que puedan participar, tanto la academia, centros de investigación, para poder aportar a nuestra región con innovación”, expresó la Gobernadora.

En la actividad, se dirigieron a las y los asistentes, la rectora de la Universidad de Aysén, Natacha Pino, y la Secretaria Regional Ministerial de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación de la macrozona sur, Verónica Vallejos.

“La invitación con el FIC es a responder las necesidades que tenemos, las necesidades que tenemos como región. De manera tal, que todas las instituciones que generan conocimientos, puedan sentirse atraídas a responder esas necesidades”, dijo la seremi Verónica Vallejos.

Ante el anuncio del inicio de las postulaciones para el concurso, la rectora de la Universidad de Aysén, Natacha Pino, manifestó que “postular a los FIC no solamente tiene que ver con conseguir fondos de financiamiento para poder llevar a cabo una investigación en particular, sino que, también a través de esa investigación ejercer el rol que tenemos como universidad regional y estatal de aportar con soluciones reales a necesidades que la región tiene”.

Este concurso FIC 2022 incorpora la visión de la Gobernadora Regional y su programa de gobierno, las reuniones de trabajo con el Consejo Regional de Aysén, específicamente de la Comisión de Ciencia, Tecnología e Innovación y actores claves regionales.

“Es un fondo muy importante para las investigaciones para los centros de desarrollo tanto para las universidades, para que puedan aportar con la tecnología y esto también que sea una herramienta para el sector productivo de la Región de Aysén”, dijo el Consejero Regional, Felipe Klein, y presidente de la la Comisión de Ciencia, Tecnología e Innovación.

Las líneas de investigación que se buscan abordar con el lanzamiento del Fondo de Innovación para la Competitividad (FIC) son:

– Acciones innovadoras para la gestión ambiental y el bienestar social.

– Fortalecimiento de la cultura innovadora y del sistema de ciencia, tecnología, conocimiento e innovación.

– Innovación para la reactivación económica y fortalecimiento de la microempresa.

– Energía para el desarrollo económico y social de la región.

– Desarrollo de líneas de investigación de pesca.

– Patrimonio material e inmaterial y su nexo con los procesos de innovación.

– Análisis y soluciones para problemas según indicadores regionales negativos de la salud.

– Resiliencia frente a la pandemia.

El coordinador de la Red Pro Emprendimiento e Innovación de Aysén, Gonzalo Marfán, estuvo presente en la exposición y el anuncio de la apertura de las postulaciones al FIC 2022. Agradeció la instancia e indicó que “es clave para el desarrollo regional el considerar la innovación como una forma de buscar nuevas soluciones”.

El objetivo del concurso es aprobar y financiar iniciativas que impacten o mejoren la capacidad regional de emprender e innovar. Los fondos del presente concurso se imputarán al Presupuesto 2022; se financiará por un monto de hasta M$110.000 (ciento diez millones de pesos) en iniciativas con plazos de hasta 18 meses o menos. En el caso de instituciones elegibles públicas, el monto solicitado al FIC podrá acceder al 100% del costo total solicitado. En el caso de instituciones elegibles privadas, el monto solicitado al FIC no podrá superar el 90% del costo total solicitado y ajustado en el proceso de adjudicación; el porcentaje restante será aportado por la institución elegible.

La primera etapa de postulación inicia el 29 de agosto y finaliza el 26 de septiembre de 2022. Las bases del concurso se encuentran en el sitio www.goreaysen.cl.