En la Región de Aysén habrá 39 locales de votación, con un total de 261 mesas receptoras de sufragio.

Coyhaique.- El despliegue de las instituciones pertinentes para la adecuada realización del Plebiscito Constitucional del próximo domingo 04 de septiembre, constató el Delegado Presidencial Regional, Rodrigo Araya, en el marco del proceso que considera 39 locales de votación y 261 mesas receptoras de sufragio en la Región de Aysén.

El voto es obligatorio para todas las personas que tengan domicilio electoral en el país y opcional para los chilenos y chilenas que voten en el exterior, por lo que el Delegado Rodrigo Araya recalcó que es imprescindible revisar con antelación los datos electorales en el Servicio Electoral.

“Todas las personas revisen la página del Servel, su mesa y local de votación. En esta ocasión hubo un cambio, donde nos han organizado -a todos quienes votamos- en establecimientos más cercanos a nuestro domicilio, por lo que lo más probable es que haya cambios en el local de votación. No esperen hasta último minuto, visiten la página del Servel donde están los antecedentes del local de votación y mesa que le corresponde”, subrayó.

El director regional del Servicio Electoral, Néstor Sepúlveda, añadió que el Servel tiene todo el proceso dispuesto, invitando al electorado a acudir con su cédula de identidad, lápiz pasta azul y sus propios implementos de protección.

“Importante reunión de coordinación con las distintas entidades que tienen algún trabajo en el proceso plebiscitario. Estamos en condiciones de decir que nos encontramos con todo el material en camino a sus destinos para recibir a los electores en las 261 mesas receptoras de sufragio”, detalló.

En este sentido, la Seremi Salud, Carmen Monsalve, reiteró la importancia de las medidas sanitarias preventivas, señalando que en esta oportunidad no se exigirá pase de movilidad para traslados o en los locales de votación.

“Las personas que se encuentren alejadas de su lugar de votación por más de 200 kilómetros, puedan acceder a votar sin la necesidad de mostrar su pase de movilidad, es decir, si hoy día existe una persona en Cochrane que deba votar en Coyhaique y no tiene su pase de movilidad activado, puede viajar porque no va a ser requisito durante el traslado ni en los locales de votación”, precisó.

Voto y transporte

Desde Transportes, la SeremiTT Claudia Cantero agregó que habrá un despliegue de 72 recorridos terrestres, marítimos, lacustres y fluviales, a disposición de los votantes de zonas aisladas. Considerando que en esta oportunidad el voto es obligatorio se dispuso de 8 rutas adicionales de movilización gratuita. El detalle de rutas y horarios de servicios de transporte, se encuentran publicados en las redes sociales de la SeremiTT Región de Aysén y en el sitio web mtt.gob.cl/plebiscito2022. Además, la información se ha compartido con delegaciones provinciales y municipios para facilitar la difusión en zonas más aisladas.

“Como Ministerio estamos encargados de velar porque la mayor cantidad de personas puedan movilizarse a sus lugares de votación, para lo cual hemos dispuesto 26 servicios nuevos, especiales para el día de las elecciones, sumado a los 45 regulares, subvencionados por el Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones. Además, el transporte no regulado menor, es decir taxis y taxis colectivos también estarán operando en las ciudades de Coyhaique, Puerto Aysén y Cochrane. Vamos a estar monitoreando durante ese día el funcionamiento de todos los servicios contratados, que por lo demás son gratuitos”, finalizó Cantero.

Voto seguro

El plan de seguridad para el Plebiscito, dispuesto por el Ministerio del Interior y Seguridad Pública, contempla acciones para resguardar el proceso eleccionario. El rol de resguardo del orden público estará a cargo de las Fuerzas Armadas y Carabineros, que deberán facilitar el desarrollo del proceso, cuidando el interior, el perímetro de los 39 locales de votación y la seguridad en el traslado del material electoral.

“El día 2 a las 9 de la mañana los 39 locales de votación a lo largo de la región estarán en poder de las Fuerzas Armadas, 37 de los cuales estarán bajo control del Ejército y dos bajo el control de la Armada. Estas fuerzas están destinadas a asegurar el orden público al interior de los locales de votación y carabineros en el exterior de los locales, así como en las actividades que se realicen con posterioridad al acto plebiscitario”, afirmó el General de Brigada Luis Felipe Pérez, Comandante en Jefe de la IVa División de Ejército, que asume el 02 de septiembre como Jefe de Fuerza asumiendo el mando de las Fuerzas Armadas y de Carabineros para el acto plebiscitario.

En tanto, el Jefe de la XI Zona de Carabineros Aysén, General Hugo Zenteno, indicó que se realizará un amplio despliegue de personal garantizando la seguridad en el perímetro exterior de los 39 locales de votación.

“A la Institución le corresponderá cuidar y facilitar todo lo que es el desplazamiento para que todas las personas puedan llegar a los lugares de votación y sufragar sin ningún problema”, expresó.

Paralelamente, Carabineros cuenta con una planificación exclusiva tanto para el cierre de campaña y para la manifestación al término del plebiscito, con la finalidad de resguardar la seguridad antes, durante y después de finalizado el plebiscito.

“Hacemos un llamado a la ciudadanía a que tenga la plena confianza de que va a estar el ambiente de seguridad necesario para que puedan sufragar sin ningún tipo de problemas”, indicó el Jefe de Zona de Carabineros Aysén.

Cabe señalar que el Gobierno puso también a disposición de la ciudadanía el portal https://tuvotodecide.cl/ con toda la información.