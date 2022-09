La Institución recibirá en las guardias de todos sus cuarteles excusas por parte de electores que se encuentren a más de 200 kilómetros de las mesas de sufragios.

Aysén.- Como es tradición en cada proceso eleccionario y en el histórico plebiscito constitucional del próximo domingo 4 de septiembre, Carabineros en la región de Aysén ha dispuesto un servicio orientado a garantizar la seguridad antes, durante y después de concluido el proceso.

El Jefe de la XI Zona de Carabineros Aysén, General Hugo Zenteno Vásquez, indicó que desde primera hora se realizará un amplio despliegue de personal garantizando la seguridad en el perímetro exterior de los 39 locales de votación.

Para tal efecto la Institución ha dispuesto 82 carabineros quienes estarán distribuidos en las afueras de los establecimientos a nivel regional, sin descuidar el normal desarrollo de los servicios ordinarios y extraordinarios en resguardo de la seguridad y tranquilidad de nuestros vecinos.

“A la Institución le corresponderá cuidar y facilitar todo lo que es el desplazamiento para que todas las personas puedan llegar a los lugares de votación y puedan sufragar sin ningún problema. Hacemos un llamado a la ciudadanía a que tenga plena confianza de que va a estar el ambiente de seguridad necesario para que puedan sufragar sin ningún tipo de problemas”, indicó el Jefe de Zona de Carabineros Aysén.

Despliegue y restricciones

Por su parte, el Comisario de Coyhaique, Mayor Franco Herrera Quezada, indicó que ha sido dispuesto el personal necesario para resguardar la seguridad durante el desarrollo de este proceso, recordando que la propaganda finaliza el 1 de septiembre.

“A contar de las 00:00 horas del día viernes, comienza el silencio respecto a esta materia y toma posesión personal de las Fuerzas Armadas (37 locales Ejército y 2 la Armada) de los establecimientos destinados a realizar el sufragio”.

“El día del plebiscito, Carabineros de Chile -antes de las 07:00 horas- vamos a implementar servicios policiales en los diferentes establecimientos educacionales en que mantenemos jurisdicción (…) para lo cual vamos a realizar algunas restricciones de tránsito (…) se darán todas las facilidades para que las personas puedan llegar de forma tranquila a emitir el sufragio y que lo puedan realizar sin inconvenientes”, detalló.

Asimismo el Comisario de Coyhaique, reiteró que el día del plebiscito a partir de las 05:00 horas se encuentra prohibido el expendio de bebidas alcohólicas, prohibición que se levantará tres horas después del cierre de las mesas.

“La única opción de venta de bebidas alcohólicas son los hoteles respecto de las personas que se encuentran en calidad de huéspedes de estos servicios de hospedería. Botillerías, supermercados y todos los otros establecimientos comerciales que tienen venta de este tipo de productos durante ese día, no pueden hacerlo, no obstante, pueden de igual forma abrir su local si cuentan con otras mercaderías que no están relacionadas con bebidas alcohólicas”, profundizó el Mayor Herrera.

Excusas

El Oficial añadió que –esta vez- dado el carácter obligatorio de la votación, Carabineros de Chile en las guardias en todos sus cuarteles, recibirá las constancias excusatorias solo para todas aquellas personas que se encuentren a más de 200 kilómetros de su local de sufragio.

“Se deberán presentar con su cédula de identidad, en donde el funcionario a través de la página del Servel va a corroborar que efectivamente el local se encuentra a más de 200 kilómetros, y una vez dado fe de esa situación, va a realizar la constancia que lo excusa respecto de esa materia”, indicó.

Asimismo el Mayor Herrera indicó que en caso de enfermedad u otras situaciones calificadas que imposibiliten a la persona el poder concurrir a las urnas, estos deberán dar cuenta de tal situación ante el Juzgado de Policía Local, cuando sean citados por el Tribunal por esta materia.

La Institución formuló un llamado al comportamiento histórico y republicano que han demostrado los ciudadanos de nuestro país, para que todas las actividades que se desarrollen antes, durante y después se realicen de manera segura, en tranquilidad, coordinadas y en orden, sin perder el foco de lo que está comprometido en este histórico proceso eleccionario.