A nivel regional, cerca de 30 mil personas que son usuarios del Fondo Nacional de Salud (FONASA), se ven beneficiadas con esta medida que comenzó a operar en todo el país.

Coyhaique.- Este 01 de septiembre comenzó a regir la gratuidad total para los usuarios de la red pública de salud, se trata del COPAGO CERO para todos los usuarios del Fondo Nacional de Salud (FONASA), medida que implica un gran paso en la atención pública del país, que permitirá que más de 5 millones de personas que pertenecen al sistema público de salud en sus Tramos C y D, menores de 60 años, no tengan que pagar por sus atenciones de salud.

Un hecho que fue destacado, en las dependencias del SOME del Hospital Regional Coyhaique, por la Seremi de Salud Aysén, Carmen Monsalve, quien indicó además que a través de estas acciones, se continúa acercando la salud a la comunidad. “Esto es trascendental para la historia de la salud pública de nuestro país, como bien sabemos nuestro Presidente Gabriel Boric -en la formulación de nuestro programa de Gobierno en la línea de salud- se plantea como uno de los hitos fundamentales al medio plazo, poder avanzar hacia un sistema Universal de Salud, y hoy se da una señal clara que estamos avanzando en poder instalar las bases para esta reforma de salud. En nuestra región hay aproximadamente 81 mil personas beneficiarias de FONASA, y esta medida va a venir a beneficiar a cerca de 30 mil personas en nuestra región, lo que quiere decir que las personas que están en los tramos C y D que tenían que hacer un copago del 10 y 20% respectivamente, no van a tener que desembolsar ese gasto de bolsillo para poder acceder de manera oportuna a sus prestaciones, todas esas personas que a nivel país ascienden a casi 15 millones de personas beneficiarias de FONASA, y que ayer debían cancelar para poder acceder a sus tratamientos, exámenes e intervenciones, desde hoy en adelante ya no lo van a tener que hacer, ese es un hito trascendental, derribamos la barrera económica para el acceso de salud en el sector público para todas las prestaciones institucionales y esa es una señal que demuestra que vamos avanzando hacia la reforma de salud”.

Durante esta actividad, también se contó la participación de diversas organizaciones sociales, donde Víctor Soto, miembro del Consejo Asesor de la Seremi de Salud y Dirigente Social de Adultos Mayores, valoró este acto en favor de la salud pública. “Este es un hecho trascendental para todo el país, de acuerdo a lo que sucede y acontece en salud, yo enmarco este hecho en lo que la Ministra en Punta Arenas señaló… cuando se inicia un proceso de Universalización de la Salud, significa una salud cercana, de libre acceso, gratuita, esto implica que los cambios que estábamos esperando se están aproximando y están siendo una realidad”.

En esta oportunidad, la Pdta. Consejo Sociedad Civil de FONASA, Margarita Arismendi, expresó su satisfacción por la puesta en marcha del COPAGO CERO. “Para nosotros este es un tema muy bueno, nos produce una tremenda alegría para todos los usuarios, porque FONASA se ha ido acercando a la población en todos los ámbitos. FONASA, no solamente vende bonos, tiene muchos beneficios que la comunidad desconoce, yo invito a la comunidad a participar en las prestaciones que da el fondo de salud, porque este copago es sumamente beneficioso para las personas asociadas a FONASA”.

Similar opinión fue la que entregó Jenny Vásquez, Pdta. Consejo Asesor del Servicio de Salud. “Estamos muy contentos como usuarios de los hospitales y consultorios, este es un avance tremendo que se hace en salud, se agradece este gesto porque todo esto va a ayudar mucho a las personas en el sentido monetario, será un gran avance para todos porque cada persona que llegue al hospital no va a estar pensando en que tiene que pagar, y eso se agradece”.

Por su parte, el Director del Servicio de Salud Aysén, Gabriel Burgos, detalló que la red de salud ya está preparada para la aplicación de esta normativa. “Nuestra red está disponible y dispuesta para atender a todas las personas de los tramos C y D que antes pagaban y que a partir de hoy no pagarán. Esta es una gran noticia. Nosotros como red asistencial estamos preparados para poder atenderlos, al igual que los trabajadores que hacían funciones de recaudación, que desde ahora asumirán otras funciones, así que para nosotros es un hito e implica una universalización de la salud y la importancia de la atención primaria en la región”.

COPAGO CERO, que también fue resaltado por el Director del Hospital Regional Coyhaique, Jaime López. “Al menos 05 de cada 10 personas que consultan en el Servicio de Urgencia del Hospital Regional, ya no deberán hacer ese copago; la semana pasada, un usuario que tuvo un accidente debió cancelar cerca de un millón y medio de pesos, hoy día no lo hubiera tenido que hacer, de ahí la importancia de esta normativa que beneficia a gran parte de la comunidad”.

Para el Delegado Presidencial Regional, Rodrigo Araya, la puesta en marcha del COPAGO CERO demuestra el compromiso del Gobierno en favor de la salud de las comunidades. “Para el Gobierno del Pdte. Gabriel Boric, este es un hito muy relevante, nosotros creemos que hay que seguir avanzando para llegar a un modelo de Acceso Universal a la Salud. Esto es un avance muy significativo, porque la última de estas acciones similares fue el que realizó la Pdta. Bachelet en el año 2006, cuando se determinó que todos los beneficiarios de FONASA, mayores de 60 años, obtuvieran la gratuidad en las atenciones de salud. Ahora damos un paso más, y el COPAGO CERO para las personas de los segmentos C y D de FONASA, es tremendamente importante, en nuestra región son cerca de 30 mil personas que se van a beneficiar, casi el 30% de la población, van a poder acceder a las prestaciones gratuitas en la red pública de salud”.

Finalmente, la Gobernadora Regional, Andrea Macías, resaltó esta medida gubernamental en favor de la ciudadanía. “Creo que lo más importante, es ver como el estado chileno, y en particular esta administración, esta avanzando hacia un Chile más justo, más democrático y más digno; poder tomar estas medidas administrativas que generan tanto impacto positivo en la región, nos da muestra del compromiso real porque la dignidad no sea solo el discurso, sino que se transformen en acciones concretas, y en ese sentido creo que acciones como esta reafirman la necesidad de contar con un estado social de derecho que garantice los derechos básicos para las personas, el Estado debe fortalecerse en ese sentido y creo que esta medida viene a cumplir y responder lo que ha manifestado la administración del Pdte. Boric”.

Con la puesta en marcha de este COPAGO CERO, se estima que en la región de Aysén se verán beneficiadas con esta modalidad alrededor de 30 mil usuarios de FONASA (TRAMOS C – D), contabilizando en total de 81 mil personas que hoy forman parte de este fondo de salud en la región.