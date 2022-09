Iniciativa inédita a nivel nacional nació de los equipos clínicos y se enmarca en el protocolo de Vida Saludable del Hospital y CESFAM de Puerto Aysén.

Aysén.- Como un verdadero hito que marca un cambio de paradigma en el tratamiento y prevención de enfermedades calificaron desde Puerto Aysén la entrega de la primera receta médica que incluye la prescripción de ejercicios.

Esta iniciativa se originó desde los equipos de Rehabilitación y del CESFAM de Puerto Aysén, como una forma efectiva de mejorar la calidad de vida de diversos pacientes que se atienden en la red pública de Salud.

“El protocolo de Vida Saludable dentro de sus principales iniciativas está que, dependiendo de la evaluación médica, el doctor prescribe una serie de ejercicios que el paciente tiene que cumplir, con objetivos medibles que se van a realizar gracias al convenio que tiene el Hospital con el Polideportivo. Esto es un cambio de paradigma, ya que los médicos no solo van a controlar la correcta toma de medicamentos, sino que también por haber cumplido con los ejercicios necesarios para mejorar su calidad de vida” indicó Claudio Arriagada, Director del Hospital de Puerto Aysén.

La primera paciente en recibir este tipo de receta fue Carmen, quien desde hace 8 años se atiende por una enfermedad crónica en el CESFAM DE Puerto Aysén.

“Cada vez los niveles iban subiendo, la doctora me habló de esto y me pareció genial, así que lo tomé. Es novedoso y para uno es bueno, porque si bien uno hace ejercicios en el hogar no es lo mismo a estar dedicado una o dos horas en una máquina, vamos a ver que resulta y ojalá que lo hagan con otros pacientes, no hay nada mejor que sanarse naturalmente y que mejor que con ejercicios”, señaló Carmen Silva, durante su primera sesión de ejercicios en el Polideportivo de Puerto Aysén.

La idea planteada en el Protocolo de Vida Saludable es que cada vez sean más los pacientes que accedan a este tipo de actividades físicas prescritas por los médicos tendientes a prevenir las enfermedades y mejorar la calidad de vida de los pacientes crónicos.

“Esta primera prescripción de ejercicios es un hito muy importante, principalmente en materia de prevención y tratamiento de enfermedades crónicas, ya que no solamente se pueden manejar estas enfermedades con tratamiento farmacológico, sino que se puede complementar con actividades que se pueden desarrollar en el día a día como el ejercicio”, agregó la Kinesióloga María Paz Vigneaux.

Desde el Hospital de Puerto Aysén (HPA) esperan que cada día se sumen más profesionales de la Salud a este tipo de iniciativas que impacta positivamente tanto en usuarios con enfermedades como en la población sana. “Esto lo que nos entrega es una alternativa más para el tratamiento, no significa que uno va a eliminar los medicamentos porque va a prescribir ejercicios, no se trata de eso, sino que más bien generar un apoyo, a través de la evidencia científica, de cómo podemos también tratar las enfermedades a través del ejercicio y la vida saludable, esperamos que cada vez más médicos se sumen a esta estrategia”, dijo Juan Eduardo Joost, kinesiólogo Jefe de la Unidad de Rehabilitación del HPA.

El manual de procedimiento incluido en el Protocolo de Vida Saludable es un programa piloto a nivel nacional, por lo que de ser exitosa esta iniciativa nacida en Puerto Aysén se podría exportar a otras ciudades del país, cambiando con ello el paradigma en el tratamiento y prevención de comorbilidades en pacientes crónicos.