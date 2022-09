A la fecha la Región de Aysén registra un avance cercano al 90% % en las postulaciones de las familias que deben hacer este trámite para asegurar la continuidad de estudios a sus hijas e hijos.

Coyhaique.- La Seremi de Educación de Aysén Isabel Garrido Casassa recordó que este miércoles 7 de septiembre a las 23:59 horas finaliza el periodo de postulación para la Admisión Escolar para el año académico 2023, proceso que se puede realizar 100% en línea a través de la plataforma web www.sistemadeadmisionescolar.cl. De igual forma, el Ministerio de Educación habilitó puntos de atención presencial –publicados en el mismo sitio– a lo largo del país para guiar a las personas que necesiten ayuda u orientación para postular.

Junto con invitar a las familias a postular dentro del plazo Isabel Garrido, valoró que “Este sistema elimina las barreras de acceso. Hoy efectivamente son las familias las que pueden escoger los establecimientos educacionales y no al revés, lo que es muy importante para nosotros, pues como gobierno estamos muy comprometidos no solo con la eliminación de estas barreras de acceso, sino también con una verdadera educación integral e inclusiva”.

¿Quiénes deben postular?

Las y los estudiantes que:

• Ingresen por primera vez a un establecimiento público o particular subvencionado.

• Quieran cambiarse de establecimiento o se encuentren actualmente en un uno que no tiene continuidad en el siguiente nivel.

• Quieran reingresar al sistema escolar.

‘’Hacemos un llamado a las y los apoderados que deban postular y que todavía no lo han hecho a que realicen este proceso en la plataforma web, en la que podrán encontrar toda la información necesaria sobre las escuelas o liceos de su elección. Quienes ya realizaron la postulación listando pocos establecimientos de su interés, les recomendamos que puedan sumar más. Aún están a tiempo de aumentar el listado con nuevas escuelas o liceos y reenviar la nueva postulación’’, señaló finalmente la Seremi.

¿Cuáles son los pasos para postular al proceso de Admisión Escolar 2023?

1. Contar con RUN chileno, o en el caso de familias extranjeras, contar con el Identificador Provisorio Escolar (IPE) y/o el Identificador Provisorio del Apoderado (IPA), según corresponda.

2. Entrar a la página web www.sistemadeadmisionescolar.cl e ingresar con las credenciales de usuario. En caso de no estar registrado, antes de postular deberá ingresar a ‘’REGISTRARME’’ y completar toda la información solicitada. Sólo podrán registrarse y realizar la postulación las personas con relación consanguínea con el estudiante o no consanguínea, pero que tengan la tutoría legal.

3. Luego de ingresar a la plataforma web con las credenciales de usuario, el apoderado puede buscar información acerca de los establecimientos educacionales de interés para su(s) hijo(a)(s), agregarlos en su listado y ordenarlos de acuerdo a su preferencia. La recomendación es agregar varios establecimientos educacionales de su interés.

4. Como último paso, se envía la postulación y se descarga el comprobante. Al finalizar, hay que cerrar la sesión. El comprobante será enviado al correo electrónico registrado.

¿Cuándo estarán disponibles los resultados de este periodo?

Desde el 24 al 28 de octubre ingresando a la plataforma www.sistemadeadmisionescolar.cl con las credenciales de usuario creadas al momento de postular. También los apoderados recibirán un correo electrónico con información del proceso.