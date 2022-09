El sector se volvió intransitable, presidenta de la junta de vecinos exige que una vez concluidos los trabajos, la calle tenga la mantención adecuada

Puerto Aysén.- La comunidad del sector denominado “Camino Viejo”, en la continuidad de calle Teniente Merino de Puerto Aysén, vive por estos días una situación preocupante y molesta, según lo señala la presidenta de la junta de vecinos, Gladys Marín, ya que, la única vía que los lleva a sus hogares, se encuentra intransitable.

“Esta es una situación intransitable y de verdad es insoportable como está el camino. Si bien es cierto, hay una empresa trabajando que se instaló de repente, nadie sabía nada, los vecinos me preguntaban a mí, porque se supone que yo como presidenta de la junta de vecinos tendría alguna información. Entonces, averiguando por ahí, supimos que era una empresa que venía a realizar las conexiones de los colectores de aguas lluvias”.

La dirigenta vecinal, reclamó también, “no se ve ningún letrero que diga cuánto dura la obra, las personas que caminamos por aquí tenemos que soportar esto, hay gente que anda en bicicletas y en el estado que esta la calle, alguien cree que se puede pasar así. El parque también lo rompieron, pero tiene que quedar tal cual estaba. Están haciendo adelantos, está bien, pero para nosotros no es ningún beneficio, yo sé que es para las casas nuevas, pero también que se pongan un poco la mano en el corazón y sean empáticos con nuestros vecinos”.

Gladys Marín, lamentó que no exista preocupación por las familias, los adultos mayores que viven en el sector y que hoy tienen su única vía de acceso en pésimo estado. “Acá la gran mayoría de los vecinos son adultos mayores, caminamos, andamos en bicicletas y con esas condiciones del camino, imposible. Hay parte de la vereda que la destruyeron y por eso le vamos a exigir a la empresa que deje todo en condiciones. Por último, que tiren ripio, para que quede transitable y desconocemos cuanto van a durar estos trabajos. Así es que, van a tener que dejar tal cual nuestro parque, nuestra calle, tiene que quedar tal cual estaba antes y la vamos a pelear porque también tienen que fiscalizar estos trabajos”.

A raíz de la molesta de la comunidad, la dirigenta del sector Camino Viejo de Puerto Aysén, Gladys Marín, se reunirá durante la tarde este jueves con autoridades de la Dirección de Obras Hidráulicas del MOP.