“Si no hay barcaza y no hay nada, tenemos que dejar morir a los animales nomás. Algunos sobrevivirán, otros morirán”, esta es una de las pocas certezas con las que cuenta Juan Villagrán, campesino del sector El Avellano, zona que se ha visto fuertemente afectado por la desconectividad lacustre del Lago General Carrera, producto de las constantes fallas motoras de las barcazas.

Ibáñez.- Algunos de los grandes afectados por la desconectividad lacustre del Lago General Carrera, son las familias campesinas del Sector el Avellano, quienes actualmente se encuentran observando como lentamente muere su ganado por falta de alimento, dado que no han podido trasladar forraje en la barcaza hasta sus campos.

“Hoy en día los vecinos del sector se demoran 10 horas a caballo para llegar al asentamiento más cercano, que es la Península de Levican, sin embargo, por las malas condiciones climáticas estos caminos se cortaron (…) Mi papá, al igual que los otros pobladores han tenido que racionar hasta lo que ellos mismos comen”, así describe la situación Agnny Díaz Galindo, hija de uno de los pobladores del sector.

Julio Villagrán, campesino del sector El Avellano, declara que “en octubre se viene el problema, los animales caen y ya no se paran. Como dice el dicho en invierno enflaquece y la primavera mata, se vienen las pariciones y los animales no tienen para comer”.

Actualmente, se encuentra operativa solo una barcaza de tres, cuya función es trasladar a pasajeros entre Puerto Ingeniero Ibáñez y Chile Chico, comunidades que también enfrentaron una conectividad inestable durante casi un año, sin embargo, las familias del sector El Avellano hasta la fecha no han obtenido respuestas.

El alcalde de la comuna de Río Ibáñez, Marcelo Santana Vargas, se pronunció al respecto, “estoy muy preocupado, hace tiempo no teníamos una situación tan crítica de abastecimiento (…) sector rural de nuestra comuna y que no ha tenido conectividad durante los últimos meses. Exigimos que nos puedan dar una respuesta rápida a través del Ministerio del Interior con respecto a los viajes al sector El Avellano, que ya no se requieren rápido, sino con urgencia para poder dar respuesta a los vecinos” afirma.

Existen cerca de 100 sacos de forraje almacenadas en las bodegas de INDAP como apoyo de alimento para ganado, los cuales se mantienen acopiados esperando a ser enviados lo antes posible.

Lilian Inostroza Parra, concejera regional por la provincia General Carrera, señala que “desde hace más de un mes se ha informado a la Seremi de Transporte y Telecomunicaciones, Claudia Cantero y al Delegado Presidencial Regional, Rodrigo Araya; poniendo en conocimiento y dando énfasis a la situación ganadera que hoy en día viven los vecinos del sector El Avellano”, una realidad que se agrava con el pasar de los días.

A este llamado se suma el concejal de la comuna de Río Ibáñez, Juan Saldivia, “el llamado que queremos hacer es a la Delegación Provincial, a la Delegación Presidencial Regional, para que tomen cartas en el asunto y que apuren los contratos pendientes con la empresa Somarco”.

La nieve, rodados y mal clima, impide el paso de vehículos, maquinaria e incluso caballos hasta el sector, por esta razón las familias se encuentran en manos de la voluntad política o de la decisión de la concesionaria Somarco, para facilitar un viaje hasta El Avellano. El tiempo corre en contra y lo que comenzó como una urgencia actualmente es una necesidad vital.