Durante 2 días, especialistas en urología, neurología, medicina interna y broncopulmonar, atendieron a pacientes de la ciudad costera, evitando así gastos en traslado de nuestros usuarios y disminuyendo la lista de espera del HRC.

Cisnes.- Con el fin de disminuir la lista de espera de atención de especialistas y acercar la salud a los distintos puntos de la región de Aysén, esta semana un grupo de médicos del Hospital Regional Coyhaique visitó el Hospital Jorge Ibar de Puerto Cisnes, evitando así que cerca de un centenar de pacientes deba viajar hasta la capital regional para ser atendidos por un especialista.

Neurología, urología, medicina interna y broncopulmonar, fueron las especialidades elegidas en este “plan piloto”, que pretende replicarse en distintas localidades de la región de Aysén, siendo Puerto Cisnes el punto de partida con un total de 98 pacientes agendados.

“Es una muy buena iniciativa, ya que es lo que siempre nos piden nuestros usuarios: evitar viajes innecesarios, donde muchas veces las personas deben dejar a sus hijos, hay un gasto económico y desapego al hogar. Es fabuloso que nuestro hospital se potencie con la venida de especialistas, como equipo también aprendemos de ellos y hacemos una atención más integral para nuestros usuarios, finalmente todos somos beneficiados”, expresó Patricia Huinca, directora del Hospital Jorge Ibar de Puerto Cisnes.

Por su parte, Hernán Barrientos, subdirector de Gestión Asistencial del Servicio de Salud Aysén (SSA), destacó la importancia de descentralizar las atenciones de salud, sobre todo considerando la accidentada geografía y extensión del territorio aisenino.

“Para nosotros es súper importante este trabajo coordinado, ya que permitirá ir resolviendo las listas de espera de especialidades médicas, sabemos que hay personas que llevan mucho tiempo esperando. Con estos operativos, no deben trasladarse a la capital regional, y pueden recibir atención en su lugar de origen”, precisó Hernán Barrientos.

Este operativo en terreno también incluyó una capacitación para los funcionarios del hospital cisnense en relación a la Ley Ricarte Soto, protección financiera para pacientes que cuyos tratamientos implican medicamentos de alto costo. “La importancia que tiene difundir los alcances de la Ley Ricarte Soto, más la articulación de centros de salud a nivel regional es un beneficio para nuestros usuarios, que así no deben trasladarse hasta Coyhaique para hacer valer las garantías que tiene esta ley”, indicó Bárbara Sáez, enfermera coordinadora de Ley Ricarte Soto del HRC.

En tanto, Mauricio Tapia, médico broncopulmonar, destacó que “el principal beneficio es para nuestros pacientes, que pueden atenderse en su localidad sin tener que ir a Coyhaique, que está un poco lejos. Esto debiese hacerse de manera más frecuente, espero que a futuro vengamos más especialistas y esta iniciativa se mantenga”.

USUARIOS BENEFICIADOS

“Desde que comenzó la pandemia que no tenía controles, así que es bueno aprovechar que están acá para poder verme, porque tuve un cáncer gástrico y no me gusta viajar”, Lorenne Sánchez, una de las pacientes beneficiadas con este operativo.

En tanto, José Domingo Torres, adulto mayor paciente de broncopulmonar, agregó que “esto está muy bien, hacía años que no me controlaba. Me habían citado pero no pude ir por la pandemia”, cuenta.

Por su parte, Daniela Torres llevaba esperando una atención con neuróloga hace poco tiempo, por lo que este operativo agilizó su proceso de atención. “Me parece súper bueno, porque viajar a Coyhaique igual es un trámite, sobre todo cuando uno tiene hijos. Hace poco estaba esperando una hora para neuróloga, así que bakán que me la hayan dado tan rápido”, expresó muy contenta.