Una vez al mes, un profesional abogado/a se trasladará a Villa Mañihuales y atenderá las demandas en materia jurídica de los habitantes de esta localidad.

Aysén.- Un importante convenio firmaron recientemente, el alcalde la comuna de Aysén Julio Uribe Alvarado y la Directora Regional (s) de la Corporación de Asistencia Judicial María Francisca Vilches Gálvez, dicha iniciativa permitirá una atención mensual de un abogado/a del consultorio jurídico en la delegación municipal de Villa Mañihuales, garantizando así el acceso igualitario de las personas en toda la extensión territorial de la comuna, otorgando asistencia jurídica a quienes, por su situación socioeconómica, no puedan gozar de una adecuada defensa de sus derechos.

Respecto a este convenio, el alcalde de Aysén Julio Uribe Alvarado señaló que “muy contento con la firma de este convenio, ya que vamos a tener a la Corporación de Asistencia Judicial en Villa Mañihuales una vez al mes con un horario determinado, por lo tanto los vecinos van a poder acercarse a la delegación y contar con este servicio que en Mañihuales no lo tenían y que han estado por mucho tiempo viajando a Aysén para resolver sus dudas e inquietudes en materia jurídica, y hoy día van a poder ser atendidos allá, así que es algo nuevo, agradecer al Ministerio de Justicia y Derechos Humanos quienes nos ha apoyado en esta iniciativa y a seguir trabajando para que mejoremos la calidad de vida de nuestros ayseninos”.

En tanto, la Directora Regional (s) de la Corporación de Asistencia Judicial Bío Bío María Francisca Vilches indicó que “la verdad es que la atención que actualmente existe desde el consultorio jurídico para la población de Mañihuales es bastante poca, entonces en ese sentido creemos que ha existido tal vez una falta de servicio hacia los usuarios que requieran acceder a la justicia, y es por ese motivo que se firma hoy este convenio para poder garantizar a toda la población de la comuna de Aysén y especialmente de Villa Mañihuales el acceso a la Justicia, es por ese motivo que al menos una vez al mes en un inicio, no descartamos que posteriormente puede ser con mayor frecuencia, se va a trasladar uno de nuestros abogados hacia esa dependencia para poder atender a los usuarios”.

Por su parte, el Seremi de Justicia y Derechos Humanos Samuel Navarro manifestó que “es una preocupación permanente que nos ha mandatado el presidente Gabriel Boric, acercar la Justicia a la gente de nuestros distintos servicios dependientes en este caso la Corporación de Asistencia Judicial. Agradecemos la disposición de la Municipalidad ya que fue un requerimiento que levantó el señor alcalde Don Julio Uribe dado que la comunidad de Villa Mañihuales necesitaba esta prestación, lo coordinamos y estamos muy contentos de ponerlo en práctica, creemos que es un hito importante por cuanto la comunidad ya no va a tener que desplazarse desde Mañihuales a Puerto Aysén para conversar con el abogado, para hacer consultas, para ver en que está su caso, y en ese sentido acercamos hoy día la Justicia a la gente de manera real y concreta, como decía la directora quizás hay una demanda no cubierta, pero a partir de ahora, los usuarios van a ahorrar tiempo y dinero, lo que nos va a permitir capturar esa necesidad que tiene la población, así que estamos muy contentos en avanzar en descentralización en materia jurídica y de acceso a la Justicia”.

Finalmente, cabe mencionar que dentro de las materias que pueden abordar los profesionales de la Corporación de Asistencia Judicial del Bío Bío están las de ámbito civil ya sea contratos, arriendos, relacionadas con propiedades, posesiones efectivas, en tema de Familia las pensiones de alimentos, relación directa y regular, entre otras, así también a través de la oficina de Defensoría Laboral ve todo lo relacionado con contratos de trabajo, indemnizaciones, despido injustificado y una serie de materias que son relevantes.