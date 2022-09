Priscilla Carrasco Pizarro sostuvo reuniones con dirigentes y dirigentas sindicales y participó en actividades con usuarias y usuarios de programas.

Aysen.- Aterrizó en la región el mismo día que estaba cumpliendo tres semanas en el cargo nombrada por el Presidente Gabriel Boric. La Directora Nacional del SernamEG, Priscila Carrasco Pizarro, programó esta visita a Aysén con dos objetivos muy claros: reunión con los equipos de la institución y con autoridades locales para fortalecer el trabajo intersectorial.

La autoridad nacional del servicio llegó hasta Coyhaique para reunirse con los profesionales que se desempeñan en la institución, con el objetivo de conocer sus experiencias y conversar los desafíos que tiene la institución.

“Esta es mi segunda salida a terreno desde que asumí el cargo y vendrán muchas más, ya que para mí es muy importante conocer la realidad territorial y cómo son las condiciones en las cuales el SernamEG lleva adelante su trabajo”, afirmó Carrasco.

Una de las primeras actividades fue un encuentro telemático con usuarias del programa Mujeres Jefas de Hogar de la comuna de Aysén, quienes se estaban certificando por su participación en los Talleres de Formación para el Trabajo, que fueron ejecutados entre mayo y junio de este año.

“Quiero felicitar a cada una de ustedes por su interés de participar en este programa, por el compromiso entregado y, por supuesto, porque hoy tienen muchas más herramientas para desarrollarse en el mundo laboral”, dijo la Directora Nacional del SernamEG.

Por su parte, María Quelin Hueicha, entregó su testimonio en representación de sus compañeras, resaltando que “ingresé al Programa para perfeccionarme y lograr mi sueño de emprender, pese a que la pandemia continúa participé junto a otras mujeres en los talleres de forma presencial y remota, lo que me permitió desarrollarme como emprendedora. Agradezco las oportunidades que me han brindado porque me ha permitido conocer redes de apoyo, asistir a capacitaciones y atención en salud”.

Luego, Priscilla Carrasco Pizarro se conectó a una capacitación de Agentes Preventivos en Violencia contra las Mujeres para personas de la comuna de Tortel, instancia que fue posible gracias al mecanismo de irradiación entre comunas. En este caso, con el apoyo de la Municipalidad de Aysén.

En dicha instancia, Carrasco agradeció la participación y el trabajo entre ambos municipios, asegurando que “es muy importante que todas las instituciones nos relacionemos de manera colaborativa, sobre todo en temáticas tan relevantes como la prevención de la violencia de género. Sabemos lo extenso que es nuestro territorio y esta región es prueba de ello, lo cual es un desafío para las instituciones como SernamEG para llegar con sus distintos programas. Pero este es un claro ejemplo de que se puede y espero podamos seguir replicando este modelo en todas las regiones”.

En tanto, el Alcalde de Tortel, Abel Becerra Vidal, sostuvo que “estoy convencido de que la violencia de género está en todos lados y debe ser abordada lo más pronto posible y los municipios tienen un rol en esta materia porque tenemos interacción con toda la gente. Tenemos un compromiso con las funcionarias municipales y las mujeres de nuestro pueblo de que vamos a estar siempre para ellas”.

Al finalizar la jornada, la Directora Nacional del SernamEG sostuvo distintas reuniones de trabajo y protocolares con autoridades de la región, entre ellas con la Gobernadora Regional de Aysén, Andrea Macías Palma; el Delegado Presidencial Regional de Aysén, Rodrigo Araya Morales; la Seremi de la Mujer y la Equidad de Género, Andrea Méndez Valenzuela; y la Directora Regional (s) del SernamEG, Carla Arriagada Malagueño.

El propósito de dichos encuentros fue para conversar sobre el gran trabajo que realiza el Servicio Nacional de la Mujer y la Equidad de Género, pero también para analizar la situación de la diversidad de mujeres en la región y posibles estrategias para fortalecer el trabajo del SernamEG, con el objetivo de avanzar en el fortalecimiento de las autonomías de las mujeres.