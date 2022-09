A lo largo de toda la región, equipos de salud estarán realizando Búsqueda Activa de Casos (BAC) por COVID-19. En Coyhaique, se extienden puntos parta toma de exámenes de antígeno en plaza de armas y supermercado Unimarc.

Coyhaique.- A través de un punto de prensa, autoridades regionales reforzaron la importancia de acceder a un testeo oportuno para la detección de COVID-19, iniciativa que permitirá no solo promover el autocuidado de la población, sino que además, resguardar la salud de los grupos familiares previo a las celebraciones de Fiestas Patrias.

Así lo manifestó la Seremi de Salud, Carmen Monsalve, quien junto con recalcar la importancia del testeo, reiteró que los resultados se conocen en menos de 20 minutos. “Estamos disponiendo esta búsqueda activa a través de la toma de Antígenos, que es el resultado rápido que uno puede obtener dentro de 15 a 20 minutos con el objetivo de ofrecer esta atención a quienes transiten por el centro de Coyhaique, para que las personas puedan pasar este 18 de manera segura junto a sus familiares. El llamado es a la comunidad para que antes de celebrar, puedan resguardar que están en condiciones de seguridad, que están sanos”.

Búsqueda Activa de Casos (BAC) que también se esta desarrollando a lo largo de la red de salud, como lo detalló el Director del Servicio de Salud Aysén, Gabriel Burgos. “La búsqueda activa ha sido fundamental en el manejo de la pandemia por COVID-19, por lo tanto, hacer el refuerzo que hay lugares dentro de la región para que las personas puedan acercarse a hacer su testeo tanto como Antígeno o PCR. Nosotros, también tenemos acá en Coyhaique el ex terminal de buses, que también estará disponible el viernes 16 y el próximo lunes 19, de 09 a 13 horas; además el CESFAM Alejandro Gutiérrez, en horario SAPU también hacemos test de Antígeno, por lo tanto, las personas también pueden acercarse y acceder a los test para estar prevenidos con miras a las festividades”.

Finalmente, el Delegado Presidencial, Rodrigo Araya, señaló que el cuidado y la salud de la comunidad es una de las prioridades para el Ejecutivo. “Como Gobierno, y como misión encomendada por nuestro Presidente, velar por la seguridad y salud de las personas en estas festividades es importante, por eso los esfuerzos que se están desarrollando por acercar los puntos de testeo son relevantes, porque el virus sigue circulando, tenemos menos casos y pocos llegan al hospital, eso es por el proceso de vacunación, pero ante síntomas sospechosos, tener la capacidad de testearse es relevante para cuidar a nuestras familias más aún en estas próximas festividades”.

Los equipos móviles de Búsqueda Activa permanecerán en Coyhaique, hasta este jueves en la plaza de armas y Unimarc (horarios de 10 a 12horas // 14:30 a 16horas.) Mientras que el viernes 16 y lunes 19, estará funcionando el ex terminal de buses para la toma de PCR en horarios de 09 a 13horas. Mientras que los días sábado 17 y domingo 18, se ha dispuesto el CESFAM Alejandro Gutiérrez para toma de test Antígeno y PCR.