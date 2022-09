Comenzando el fin de semana, una joven de Chile Chico se encontraba celebrando junto a sus amigos y familiares haber cumplido 18 años, todo iba bien hasta que, sienten un fuerte estruendo en la casa y seguido de ello se corta la luz. Todo esto provocado por un vehículo que hasta este momento se desconocen las características y quien lo conducía.

Chile Chico.- El móvil impactó fuertemente un muro de la vivienda y luego chocó un poste muy próximo al lugar, lo que ocasionó el corte de luz. Álvaro Velásquez, es el padre de la joven y dueño de la vivienda afectada, quien relato como los sorprendió esta situación.

“Nosotros habíamos organizado hace ya un mes el cumpleaños número 18 de mi hija mayor, con sus compañeros, sus mejores amigos, con la familia más cercana y le organizamos su fiesta, donde ella también hizo una inversión de platita que había juntado, aportes, regalos que le hicieron algunos familiares y desgraciadamente ocurre esta situación. Aproximadamente a las dos de la madrugada, donde un vehículo colisionó la parte lateral externa de la casa, no provocando daños mayores, pero si, terminó colisionando el vehículo en un poste de luz, lo provocó un corte energía y el cumpleaños ya no se pudo seguir celebrando”.

Velásquez, lamentó que en estas fechas de fiestas patrias haya gente irresponsable que conduzca vehículos sin medir las consecuencias, pero señaló además que el caso ya encuentra en investigación por parte de Carabineros.

“Una pena que sucedan estas cosas, cuando más se le dice a la gente que estas fiestas son para la celebrar, pero en forma responsable, que la gente no ande manejando con trago, no miden las consecuencias de sus actos. Esto ahora está en investigación, Carabineros nos tomó declaración, paso a la fiscalía, para investigar la responsabilidad que pueda haber tenido la persona que iba conduciendo. No sabemos finalmente quien era la persona que conducía el vehículo, lo importante es que se esclarezca lo antes posibles y nosotros gracias a Dios no estamos lamentando daños a alguna persona ni daños mayores a propiedad”.