Esta medida comenzará a regir a partir del 01 de octubre, donde se suma además la no exigencia del Pase de Movilidad para ingreso a espacios cerrados o viajes en transportes públicos o privados, además de la eliminación de aforos.

Coyhaique.- Luego de los anuncios efectuados desde el nivel central por el Ministerio de Salud, para hacer frente a la pandemia por COVID-19 a partir del 01 de octubre, a nivel local el Delegado Presidencial junto a la Seremi de Salud realizaron un refuerzo a estos anuncios donde el uso de la mascarilla y el pase de movilidad no serán exigencias para para ingresar a espacios cerrados como restaurantes, centros comerciales o transporte, además de la eliminación de aforos en espacios abiertos y cerrados, debido a los altos niveles de vacunación alcanzados en el país y la disminución de casos.

En la oportunidad, el Delegado Presidencial, Rodrigo Araya, indicó que estas nuevas medidas se basan en aspectos como la responsabilidad de la comunidad frente a las medidas de prevención y los alcances del programa de vacunación por COVID-19. “En esta nueva etapa nos seguimos cuidando en este plan Paso a Paso, donde estas medidas – que se van a levantar a partir del 01 de octubre- se logran gracias al comportamiento que ha tenido nuestra comunidad en relación a la alta cobertura de las vacunas que ha sido la medida más eficaz y eficiente para reducir la gravedad de los cuadros y de mortalidad; y al mismo tiempo, la utilidad de las mascarillas en espacios con aglomeración de personas, donde en su caso a partir de octubre se mantendrá su recomendación en medios de locomoción pública y privada. Mientras que otras medidas no serán una exigencia, como el Pase de Movilidad”.

Por su parte, la Seremi de Salud, Carmen Monsalve, también destacó las modificaciones que comenzarán a operar en el mes de octubre, gracias al escenario favorable que existen en la actualidad frente al COVID-19. “Tenemos coberturas efectivas de vacunación en toda la población mayor de 18 años, una ocupación camas UCI menor al 7% a causa de COVID, lo que es totalmente diferente a los que vivimos en los escenarios más complejos. Así, luego de 03 años de pandemia, nos estamos adaptando a nuevos cambios, lo que será positivo para toda la comunidad. Nuestro Gobierno, siempre visualiza estos escenarios de una manera integral, por eso a partir del 01 de octubre se incorporarán al GES las prestaciones asociadas a los usuarios que mantienen patologías COVID y que presenten secuelas que los afecten en su vida normal. Ahora, dentro de las salas de clases no será obligatorio el uso de la mascarilla, solamente será exigencia en los establecimientos de salud, para los usuarios que acceden al establecimiento o para quienes entreguen esta prestación”.

Apertura del plan “seguimos cuidándonos”

Las medidas empezarán a regir a partir del primero de octubre de 2022:

Mascarillas

Su uso se ajustará a lo recomendado desde el punto de vista sanitario y consistente con el alto nivel de vacunación de la población.

– Se recomienda para personas con síntomas respiratorios, en lugares de alta aglomeración, en visitas a centros de larga estadía y en los medios de transportes colectivos públicos o privados.

– Se mantendrá el carácter obligatorio para consultantes de establecimientos de salud de cualquier tipo. su uso usuarios que acudan a algún centro de salud.

Vacunación

– Se incorporará al Programa Nacional de Vacunación PNI la nueva vacuna bivalente (COVID-19), dirigida a grupos de riesgo según las indicaciones que entreguen los expertos (CAVEI y CNRP), como una estrategia anual, al igual o similar a la campaña de influenza.

– Se continuará promoviendo activamente la vacunación especialmente enfocada a los grupos rezagados.

Pase de movilidad

– Se descontinuará la exigencia del pase de movilidad, ello en concordancia con la incorporación de la nueva vacuna y las altas tasas de vacunación logradas.

Aforos y ventilación

– Se eliminan las limitaciones de aforo en espacios abiertos y cerrados, quedando conforme a la regulación sanitaria vigente.

– Se debe promover la ventilación, la vacunación y las medidas de autocuidado, para mantener esta medida en el tiempo.

– Se recomendará que los lugares cerrados realicen adaptaciones graduales para mejorar las condiciones de ventilación a largo plazo, con objeto de enfrentar de mejor manera brotes de enfermedades respiratorias.

Testeo

– Se mantienen las capacidades de procesamiento de PCR y se incrementará el acceso a test de antígeno de las personas mediante las siguientes estrategias:

– Disponibilidad de test de antígeno en la Atención Primaria de acceso universal y gratuito.

– Promover y facilitar el acceso al autotesteo, a través de la estrategia “antígeno en tres pasos”, que busca aumentar el acceso a los autotest de antígeno, manteniendo la calidad y a un precio asequible para la población.

– La búsqueda activa de casos (BAC) se orientará según las necesidades locales en zonas priorizadas por la autoridad sanitaria regional.

Fronteras

– En el marco de acción para las fronteras chilenas, se seguirá ejecutando las medidas de control del nivel de Alerta 1. Por ejemplo, no habrá restricción de viajes; el aislamiento se realizará acorde a la normativa sanitaria general para un caso confirmado; Se solicitará certificado de vacunación o PCR negativo máximo 48 horas previo al viaje (para viajeros no residentes).

– Al ingreso al país se mantendrá un testeo aleatorio solamente a residentes, pero se reducirá de un 10% a un 5% de los viajeros.