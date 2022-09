Directo desde Atenas, este martes 27 de septiembre en el Día Mundial del Turismo, fueron anunciados los nuevos destinos que pasaron a formar parte del Top 100 Stories de Green Destinations 2022, un reconocimiento mundial a las buenas prácticas y desarrollo de turismo sustentable, que este año incluyó a dos destinos de Chile, Villa Cerro Castillo y Camarones.

Ibáñez.- Cada año, el concurso Green Destinations Top 100 Stories recopila historias de turismo sostenible y buenas prácticas de destinos de todo el mundo para compartirlas como ejemplos inspiradores en el ámbito de desarrollo turístico.

Felipe Vera, representante en Chile de la fundación Green Destinations, explica que todos los destinos que postulan a este reconocimiento deben validarse en base a seis familias de criterios de sostenibilidad turística, “estos son gestión de destinos, naturaleza y paisaje, medio ambiente y clima, cultura y tradición, bienestar social, negocios y comunicación”. Los destinos que cumplen con el 60% de estos criterios, pasan a una segunda etapa “que tiene que ver con la creación de una historia de buenas prácticas. Son cientos de destinos que postulan cada año a este reconocimiento, que es el más importante a nivel mundial en materia de sostenibilidad turística” señala.

En el caso de Villa Cerro Castillo, el destino obtuvo el reconocimiento con el relato “Alianzas por un turismo sostenible”, una historia donde destaca el liderazgo político y el empoderamiento de los habitantes, junto al compromiso de crear alianzas público-privadas, permitiendo la construcción de una gobernanza que beneficia, en primer lugar, a los habitantes de localidades como Villa Cerro Castillo, y que avanza hacia el desarrollo de un turismo vinculado a su comunidad y a su entorno.

Tras este anuncio el alcalde de la comuna de Río Ibáñez, Marcelo Santana Vargas, afirmó “estamos muy felices, esto nos va a permitir trabajar en la estandarización de servicios, en el desarrollo sostenible y en la planificación de un turismo que respete su entorno, la cultura local y su medio ambiente”.

Mientras que, en el extremo norte de Chile, la comuna Camarones fue reconocida con su historia “Recuperación del patrimonio comunitario en el norte de Chile”, siendo central el imaginario colectivo donde las momias han sido parte de una misteriosa historia llena de interrogantes, manteniendo latente el interés científico y del mundo, “hoy recibimos esta nominación con gran alegría, pero también con gran responsabilidad de seguir trabajando en el desarrollo con la vinculación y el cuidado con nuestro patrimonio material e inmaterial” señaló el alcalde de Camarones, Iván Romero Menacho.

Este anuncio se suma a una serie de reconocimientos que ha obtenido Chile, como ocurrió en los World Travel Awards o conocidos como los Premios Oscar del turismo, donde obtuvo por octavo año consecutivo el primer lugar como Mejor Destino de Turismo Aventura, por quinto año consecutivo como Mejor Destino Romántico y por segundo año consecutivo como el Mejor Destino de Sudamérica.

Los expedientes de postulación fueron evaluados por el equipo Green Destinations Top 100, donde participan expertos de países y socios de todo el mundo, quienes destacan que ser parte de este listado no implica que el destino sea sostenible completamente, sino que el destino ha sido preseleccionado de acuerdo a criterios básicos del Estándar de Green Destinations.

Jaime Guazzini, presidente de Fedetur y PER Turismo de Aysén, explica “pensamos que era una muy buena oportunidad para hacer un piloto por el desarrollo turístico y visión de Cerro Castillo de la comuna de Río Ibáñez. Propusimos la idea al comité ejecutivo de PER Turismo Aysén y aprobamos el proyecto y así es como estamos hoy en día finalizando está primera etapa”.

Es por esto que el trabajo para ambas comunas seleccionadas continuará en una segunda etapa, donde será fundamental el trabajo colaborativo con la comunidad y tour operadores, para continuar avanzando en la adopción de medidas y acciones concretas que apunten hacia un turismo sostenible.