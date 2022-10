Dirección Regional de Arquitectura del MOP realiza primera reunión de participación ciudadana para trabajar con los y las beneficiarias y el sector público conjuntamente en el Diseño de la futura edificación.

Coyhaique.- El Secretario Regional Ministerial de Obras Públicas, Patricio Sanhueza informó que el equipo de la Dirección Regional de Arquitectura encabezada por la arquitecta Paola Azócar realizó la primera reunión de participación ciudadana para trabajar sobre el Diseño de reposición del Hogar del Adulto Mayor Padre Antonio Ronchi.

La autoridad regional de Obras Públicas indicó que “para nuestros equipos este tipo de Diseños son muy bienvenidos, porque con su ejecución sabemos que estamos apoyando a un sector muy vulnerable de nuestra sociedad y región, como lo son los adultos mayores, quienes llegan a este Hogar en difíciles condiciones por lo que amerita poder acogerlos en una edificación acorde a sus requerimientos, así que nuestros equipos y Consultor están muy entusiasmados con poder apoyar a quienes por muchos años y hasta la fecha han contribuido al país y a sus familias, y hoy comienzan una nueva etapa en sus vidas en el Hogar de adultos mayores, así que estamos trabajando en este Diseño de una nueva edificación para que puedan contar con mejores condiciones de vida y facilitar su accionar. Este rol social que como ministerio nos compete es parte de lo que nuestro gobierno de Gabriel Boric nos ha encomendado hacer, acercar, incluir, integrar a los sectores vulnerables con el Diseño y en la construcción de obras que sirvan a las personas y confluyan en armonía con la comunidad cercana, generando espacios que brinden soluciones integrales aportando desde ahí a su entorno y a la región”.

En la reunión, Mabel Torres, presidenta de la corporación sin fines de lucro de Cooperadores de la Obra Don Guanella, nos comentó la experiencia que por 30 años tienen a cargo de la administración del Hogar del Adulto Mayor Padre Antonio Ronchi, servicio que realizan a los más necesitados siguiendo el espíritu del Sacerdote Luis Guanella, y que hoy con este nuevo Diseño posibilitará contar con una mejor edificación para uso de los Adultos Mayores, así como también para la administración y asesores que atienen a los y las abuelitas. Al respecto señaló:

“Gratamente estuvimos hoy día en esta reunión viendo el nuevo proyecto de infraestructura y también pudiendo participar en hacer aportes para lograr lo más óptimo posible, y nos gustó. Cumple con bastantes requerimientos nuestros desde afuera y hacia adentro. Lo decía muy bien el arquitecto y eso lo rescato: Lo ideal es que sea un modelo como de una casa y no de un edificio para que tenga esa calidez. Los abuelitos salen de una casa, de un hogar y la idea es que lleguen a otra casa en donde van a tener una nueva familia, porque cuando llegan al Hogar en las condiciones en las que llegan de edad terminan sus días en el Hogar, entonces crean una nueva familia, tienen pares y en realidad la idea es que esto sea también un lugar grato. Entonces, es una casa grande, con muchas ventanas y con mucha vista hacia el entorno y de fuera hacia dentro está perfecto; y después dentro de la infraestructura interior si también está muy bien pensada, con los flujos adecuados para que ellos puedan deslizarse y caminar o también desplazarse con su silla de ruedas, con su burrito y bastones y tengan un pasar por esta casa grande de la mejor forma posible, y con una bonita vista, con unos buenos comedores, con dormitorios con tres camas y baños y eso también hace que las condiciones sean muy buenas para ellos. Los abuelitos necesitan que la comunidad sepa que están, que los apoyen y que vayan más Instituciones y colegios a verlos, como antes que se juntaban con ellos a jugar cartas y a entretenerles la tarde y el atardecer. Yo creo que eso hay que volver a tomarlo. Así que agradecidos de todos. Sabemos que los profesionales del MOP han sido un puntal importante y han entendido nuestras inquietudes, nuestra historia y eso se ha plasmado en este nuevo proyecto, así que contentos. Todos contentos”.

La Directora Regional de Arquitectura del MOP, Paola Azócar, indicó que:“Este diseño presenta grandes desafíos que incluye concentrar los distintos recintos administrados por la Obra don Guanella y que hoy operan dispersos en diferentes lugares de la ciudad, proyectando una edificación de 3074m2 en dos pisos, mejorando las condiciones actuales en las cuales funcionan y optimizando aspectos de operación, a través de estrategias de eficiencia energética que permitan tener un mayor confort térmico, entre muchas otras mejoras como por ejemplo anchos de pasillos, circulaciones y aplicación de colores que permitan que los adultos mayores puedan distinguir fácilmente los distintos recintos que el proyecto contendrá en estos dos pisos proyectados”.

Esta reunión se realizó en la sala de uso múltiple del hogar, retomando la presencialidad, en el mismo sector donde estará ubicado el nuevo Hogar, en la intersección de calle Óscar del Río con la Avenida Errázuriz, en la ciudad de Coyhaique “sector que se verá también renovado una vez que se concrete la obra que hoy se está diseñando. La preocupación de nuestro equipo como Dirección de Arquitectura MOP, es encomendarle al consultor (Bortnik y Yurisic Arquitectos Asociados) que sea una edificación que recoja aspectos de la cotidianeidad de sus usuarios y operadores, teniendo muy presentes aspectos de accesibilidad universal y cognitiva, tanto al interior como al exterior del edificio, en concordancia con nuestra política ministerial del Buen Vecino, aporte urbanísticamente y se complemente con los demás equipamientos cercanos”, agregó Paula Azócar.

En la ocasión, junto a la Dirección de Arquitectura del MOP participó la Seremi de Salud, Concejales por la comuna de Coyhaique y el Servicio Nacional del Adulto Mayor, SENAMA, todas Instituciones que se encuentran estrechamente ligadas a la atención de los Adultos Mayores, lo que enriqueció aún más el trabajo intersectorial que la Dirección de Arquitectura está efectuando para cumplir todos los requerimientos técnicos que regulan los establecimientos de larga estadía para los adultos mayores.

Así lo refrendó Andrea Preller Carrera, Directora del ELEAM Padre Antonio Ronchi de la Obra don Guanella, indicando que “fue una muy buena participación, porque salieron observaciones que tenemos que trabajar y estamos en el momento preciso, porque recién estamos en la etapa 1 y todavía estamos en un tiempo en el que podemos hacer arreglos o mejorar el Diseño en caso de que haya algo que no esté respondiendo hoy día a las normas técnicas en cuanto a la Seremi de Salud, Medio Ambiente y SENAMA. Así que la verdad es que yo califico esta actividad muy positiva, donde nos pudimos nutrir de la presentación en vivo y en directo –yo ya había tenido ya una presentación virtual- y fue maravilloso, porque nos fueron explicando todas las dependencias que se están incorporando en este futuro establecimiento que nosotros vamos a tener, así que la califico como una experiencia bastante enriquecedora. Agradecer al Gobierno Regional, a sus Consejeros Regionales, a la Gobernadora, porque están participando en esta instancia y con los recursos para poder hacer el estudio de Diseño. También se hizo ahí un trabajo para ver si era pertinente o no la construcción del Establecimiento de Larga Estadía para Adultos Mayores, (ELEAM), debido a la alta demanda que tenemos hoy día de plazas disponibles, que en este momento no tenemos. Siempre nuestro Hogar está a capacidad máxima. Este edificio se va a construir para tener espacio para 98 adultos mayores, entonces la idea es poder responder a las demandas que tiene nuestra región, porque aquí recibimos adultos mayores de toda la región y nuestra región es bastante extensa. Es un tremendo apoyo que va a venir a resolver una problemática que tenemos en este momento, porque la lista de espera que tenemos en la actualidad es de 40 a 45 adultos mayores, entonces es muy necesario y pertinente el apoyo que nos está entregando el Gobierno Regional a través de este estudio de Diseño”.