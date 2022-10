Ante las denuncias que han surgido este último tiempo por la falta de personal médico en el Cesfam de la localidad de La Junta, el diputado Miguel Ángel Calisto hizo un llamado al Gobierno a priorizar el reforzamiento de la atención de salud en el sector norte de nuestra Región, asegurando que “el Estado debe asegurar la atención de salud a todas las personas, especialmente a quienes viven en los sectores más alejados”.

Aysén.- Según el diputado, “esta es una situación compleja. En el mes de julio oficiamos denunciando la falta de profesionales y la necesidad de aumentar las rondas médicas. De los 5 médicos destinados para el Cesfam de la Junta, hasta hace algunos días no había ninguno atendiendo. Esto repercute fuertemente en la comunidad, porque la gente va a urgencia y no tiene médicos”.

“Esto ha generado que se hayan realizado una gran cantidad de traslados aeromédicos mediante avión ambulancia, porque no hay capacidad de resolutividad en La Junta. Si el Estado hizo una tremenda inversión respecto de un nuevo edificio para Cesfam a través del Gobierno Regional, que hoy no haya médicos es una situación absolutamente grave, porque no se está cumpliendo con la salud de la población, no sólo para la Junta, sino para todos los sectores rurales del norte de la Región”, indicó.

El legislador argumentó que “es fundamental que el Ministerio de Salud se pronuncie frente a esta situación. Ahora, tengo entendido que está avanzando la contratación de una nueva profesional médico, esperamos que esto se agilice y podamos contar pronto con esta nueva contratación”.

Por su parte, Nancy Paredes Millao, vecina de La Junta y dirigenta de la Asociación Mapuche Aiken Yemel y de la Organización de Mujeres Líderes Indígenas ONU Región de Aysén, señaló que “en junio me comuniqué con el diputado Calisto pidiéndole que aumenten las rondas médicas y que se pueda tener un médico de turno de urgencia de forma constante. En ese tiempo ibas a urgencia y tenías que esperar a que llegara el médico, atendía en ciertos horarios. Ahora no tenemos a nadie, porque todos los médicos están con licencia”.

Finalmente, la dirigenta señaló que “los pobladores del sector rural, que han tenido problemas de salud, han tenido que pedir la ambulancia a Chaitén, porque acá a veces no está disponible, siempre están en mal estado o está en otra localidad. Yo le informé esta situación a una asistente de la Gobernadora Regional. Aquí quienes Salían a socorrer a los enfermos eran bomberos y carabineros”.