La Seremi de Educación de Aysén Isabel Garrido Casassa concurrió hoy a primera hora a la Escuela San José Obrero de Coyhaique para acompañar a alumnas/os y profesores/as en el primer día de clases con las medidas de apertura sanitaria.

Coyhaique.- Estas son el uso de mascarilla voluntario (incluido transporte escolar), eliminación de aforos en salas de clases, y nuevo protocolo en caso de brotes. Además, todas las actividades se seguirán realizando de manera presencial y la asistencia será obligatoria.

Al respecto, Isabel Garrido señaló. “Este es un buen día para nuestras comunidades educativas ya que a contar de hoy el uso de las mascarillas en salas de clases y espacios escolares es voluntario; es decir no se puede obligar a las y los estudiantes a usarlas y quien quiera seguir utilizando la mascarilla puede hacerlo. También cambia el protocolos y definiciones respecto a la ocurrencia de brotes y la aplicación de cuarentenas y se eliminan los aforos. Estas medidas tienen como objetivo favorecer la presencialidad y es posible adoptarlas por las buenas cifras de la pandemia como lo ha consignado el Ministerio de Salud, Como educadores sabemos que con ellas se facilita el proceso de aprendizaje, ya que este se produce con la interacción profesor estudiante y también es la presencialidad la que nos ayuda a desarrollar una buena convivencia escolar. La experiencia escolar es irremplazable”.

En esa misma línea, el Director de la Escuela San José Obrero Sergio Becerra Rivera manifestó que “Este es un día importante para nuestro colegio porque el no uso de la mascarilla facilita el proceso de aprendizaje primero porque nos vemos las caras, vemos emociones y porque el proceso de comunicación es más efectivo. Los docentes no desgastarán tanto su voz y escucharán muy bien a sus estudiantes ya que el uso de mascarilla entorpecía esa escucha. No dejaremos de cuidarnos y ante cualquier síntoma de resfrío, rinitis o alergias se recomendará al estudiante usar este elemento. Consideramos que hoy es un hito positivo para nuestro proceso educativo que facilitará mucho el proceso de enseñanza aprendizaje”.

Lorena Mancilla Educadora Diferencial del establecimiento expresó. “Este es un momento de felicidad y hay sentimientos encontrados. Llevamos más de dos años usando la mascarilla para cuidarnos y hoy podemos elegir usarla o no. También hay que ser muy respetuoso con los tiempos de cada una de las personas, de nuestros estudiantes para que vivan este proceso de apertura al ritmo que sea saludable para ellos no solo físicamente sino también en el plano emocional. Con esta apertura y dejar de usar la mascarilla dentro del aula se nos facilitará muchísimo la labor, ya que nos podremos comunicar y expresar con mayor libertad. La comprensión no solo pasa por lo verbal sino también por lo gestual por lo que creo que esto irá en beneficio de nuestros estudiantes”.