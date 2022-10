El domingo pasado y bajo estrictas medidas de seguridad se realizó la posta atlética “bajando pa´Puerto Aysén”, competencia en la que participaron equipos de distintos puntos de la región, tuvo su punto de partida en el Gobierno Regional y la meta en la plaza de armas de la porteña ciudad.

Puerto Aysén.- Mario Mayorga, uno de los coordinadores de la iniciativa, quiso agradecer a todas las entidades públicas y privadas que les colaboraron, al comercio, particulares y a todos quienes fueron parte de la organización, realizando, además, un positivo balance de esta actividad deportiva.

“Resultó todo bien, gracias a Dios, no hubo ningún problema, no hubo ningún accidente y agradecidos de todos los que colaboraron con nosotros. Faltaron tres equipos que no llegaron, igual se corrió con 12, cada uno con 15 participantes. Agradecido de todos mis colegas, Yo realmente destaco que la salud se hizo presente, la corporación, realmente son muy buenos profesionales, agradecer a todos, en realidad todo Aysén colaboró con esto”.

El equipo “Corre Aysén” con atletas de Coyhaique y Puerto Aysén fue el ganador de la competencia, John Medina, uno de sus integrantes, señalaba, “siempre tuvimos esa competitividad entre Coyhaique y Aysén, ahora armamos un equipo entre las dos ciudades, salió súper bien, nos conocemos hace tiempo y creo que salió bastante bien, la estrategia funcionó y cada uno dio el cien por ciento, más en cada relevo que les tocó y creo que eso nos ayudó a ganar esta posta”.

Los ganadores de este evento deportivo y todos quienes participaron dedicaron la instancia a sus familiares y a quienes los apoyaron. Se destacó también la buena organización, la seguridad y el apoyo preventivo en el desarrollo de la actividad.

Esta fue una competencia que se pudo realizar gracias a la colaboración de varias empresas, entidad públicas y privadas, Servicio de Salud, Corporación Municipal del Deporte, Carabineros y el importante aporte del Gobierno Regional de Aysén, que a través de un proyecto entregó los recursos para llevar a cabo y retomar la histórica posta atlética “bajando pa´Puerto Aysén”.