Hasta el Concejo Municipal de Aysén llegaron los dirigentes y algunos de los socios de los comités en toma, quienes agradecieron el apoyo que han tenido tanto del Alcalde Julio Uribe, como de todos los Concejales y Concejalas.

Aysen.- En la instancia solicitaron a las autoridades comunales sumarse a un próximo encuentro con representantes de algunos ministerios a nivel central, para abordar la problemática habitacional de Aysén.

“Tuvimos una conversación muy grata con todo el honorable Concejo, donde se les solicitó un viaje a Santiago para la primera semana de noviembre, donde vamos a plantear varios temas relacionados a la región y a la gente que está en los comités de vivienda. Quedamos muy contentos porque logramos conseguir el apoyo de los Concejales y del Alcalde, para seguir luchando por estas familias que se lo merecen, porque nosotros no vamos a bajar los brazos. Una vez lo dije, si teníamos que viajar a Santiago para conseguir algo por estas familias lo haríamos y eso es lo que vamos a hacer”, señaló, el vocero de las familias en toma, Cristian Mardones.

Por el momento aún existen familias que se encuentran en el terreno que originalmente fue destinado para zona franca, se mantienen firmes y construyendo para dejar de pagar arriendo, ya que a muchos no les alcanza y por ello esta estar en ese lugar sería la mejor alternativa, agrega el vocero de las familias en toma.

Lamentan la lenta respuesta del gobierno a sus requerimientos, señalando que, si bien se encuentran en una toma, lo han hecho de manera pacífica, no han cortado caminos y tratado de privilegiar al máximo el dialogo con las autoridades con las cuales se han reunido.

Las reuniones que sostendrán en los próximos días en la capital del país, están siendo gestionadas por los Parlamentarios de la región tanto Diputados como Senadores, con quienes esperan contar en cada uno de los encuentros donde planteen sus requerimientos y necesidades, como así también, extendieron la invitación al Alcalde y los Concejales para que sean parte de las distintas instancias de dialogo, a realizarse preliminarmente entre el 7 el 11 de noviembre.