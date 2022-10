14 casas de estudios superiores pertenecientes a diversos puntos del país, así como representantes de las instituciones de Fuerzas Armadas y Seguridad Pública, entre otros, se hicieron presente en una nueva edición de la tradicional Feria de Educación Superior, organizada por el liceo Raúl Broussain Campino, en Puerto Aysén.

Puerto Aysén.- Una cita que se reanuda tras dos años de suspensión producto de la pandemia, y que en esta 15 versión congregó, no sólo a estudiantes raulinos, sino además a alumnas y alumnos de diversos establecimientos educacionales de la comuna.

“El objetivo de esta feria es poder mostrar de primera fuente las alternativas de todo el espectro de educación superior existente en el país, a lo que hemos tenido una muy buena respuesta, ya que han venido instituciones de la región y de Chile. Esto, ha permitido que los alumnos puedan conocer el abanico de posibilidades, ya sea en universidades, centro de formación técnicas o instituciones como son Carabineros, Gendarmería, Armada, PDI y Ejército, entre otros. Compartir información, hacer sus preguntas, resolver dudas”, indicó el director del establecimiento municipalizado, Eduardo Obando.

“Muchas veces la información existente es bien escueta, entonces hay varias preguntas que los estudiantes e, inclusive, los papás quieren hacer y no tienen respuesta con la difusión tradicional que existe, es por eso que estamos muy satisfechos porque, sin duda, esta feria es un aporte para la educación aysenina”, agregó.

“Me parece muy bien, la verdad es una ayuda gigante para los de cuarto y para los cursos más chicos también, es una gran instancia para conocer de antemano qué opciones tengo para ya tener un plan a futuro. Por ejemplo, yo me inscribí al servicio militar, me dieron una polera, unos amigos también se van a inscribir ahora, y es una oportunidad para tener claro qué voy a hacer después de salir de cuarto medio”, aseguró Alejandro Cortés, alumno de cuarto año medio del liceo aysenino.

Entre los stands participantes, estuvo presente el Centro de Formación Técnica CFT Estatal de Aysén, quienes iniciaron sus clases en 2022, y que hoy cuentan con gran aceptación por parte de la población local. “Esta es una tremenda iniciativa. Agradecemos la invitación y, por supuesto, relevemos lo local. A menos de un año de funcionamiento, estamos aperturando una tercera carrera, que es Mantenimiento industrial, que fue co-construida con la industria local. Por tanto, esta es una carrera realmente esperada por los y las trabajadoras del litoral. Así que la invitación es a estudiar, iniciamos nuestro periodo de postulación el día 12 de octubre. Elijamos lo local”, señaló el rector de la institución, Víctor Hugo Álvarez.

La actividad contó con la participación, además, de JUNAEB, quienes arribaron hasta esta Feria con el fin de informar y orientar a los jóvenes ayseninos respecto a los beneficios estatales existentes en pos del ingreso y permanencia de los estudiantes en el sistema educativo.

Felicitar el trabajo que realiza el liceo Raúl Broussain Campino, ellos están trabajando desde hace algún tiempo también con la Escuela de Talentos, de la Universidad de Chile, por tanto, es un camino que están recorriendo, y tener esta feria donde los alumnos pueden ver diferentes alternativas en educación superior, es para nosotros muy importante porque significa apoyar a la juventud de forma directa. Felicitar a su director, al equipo que organiza estos eventos, que realzan la educación en nuestros niños”, relevó la primera autoridad comunal, Julio Uribe.

Dicha iniciativa -que inició con un acto inaugural, del que fueron parte autoridades locales, comunales y provinciales-, es posible a través del trabajo mancomunado entre el departamento de Orientación e Inspectoría general del liceo Raúl Broussain Campino.