La Institución destacó el comportamiento de la comunidad al no tener que lamentar personas fallecidas.

Aysén.- Un amplio despliegue en zonas urbanas y a lo largo de las rutas de la región de Aysén, realizó Carabineros con la finalidad de garantizar la seguridad durante este fin de semana largo, previendo la ocurrencia de hechos lamentables.

En tal sentido, Carabineros logró la detención de 31 personas por diversos delitos, siendo cursadas 64 infracciones al tránsito y otras 10 por contravenir la ley de alcoholes.

Asimismo, el despliegue de servicios permitió efectuar 1.335 controles vehiculares, 246 controles de identidad, 65 fiscalizaciones a locales de alcoholes y 48 a establecimientos comerciales.

Paralelamente Carabineros desarrolló un trabajo en colaboración con Senda, el cual arrojó la realización de 87 exámenes de alcotest y 3 de narcotest.

Durante el fin de semana largo, los controles arrojaron la detención de 4 personas por conducción en estado de ebriedad y 3 por conducir bajo los efectos de drogas y/o estupefacientes.

A lo anterior se sumó la implementación de un servicio de ronda masiva efectuado el 8 de octubre con la finalidad de aumentar los niveles de vigilancia y brindar más seguridad en esta fecha, el cual arrojó la realización de 195 controles vehiculares, 78 controles de identidad, 23 fiscalizaciones a locales de alcoholes, 10 fiscalizaciones a locales comerciales, siendo cursadas 16 infracciones al tránsito.

Comportamiento de la comunidad

El Prefecto de Carabineros Aysén (F), Teniente Coronel Jean Paul Aravena, destacó el comportamiento de la comunidad al no registrarse hechos lamentables durante el fin de semana largo.

“Debemos destacar que no tuvimos ningún incidente fatal en accidentes de tránsito, que era una de los principales temores y que fundamentan la propuesta de servicios. Tuvimos servicios de Senda –y que nunca dejan de sorprender- inclusive anoche Senda haciendo servicios aún mantienen detención por conducir en estado de ebriedad. Es una situación que preocupa y pone en riesgo a las personas”, indicó.

“Se pone en riesgo a personas inocentes que a raíz de la irresponsabilidad de conductores terminan lesionados o incluso con víctimas fatales, afortunadamente este fin de semana no tenemos ninguno de estos hechos (…) hubo una férrea fiscalización que dejó más de 30 detenidos en distintos procedimientos y bastantes de ellos por conducir en estado de ebriedad”, complementó el Oficial Jefe.

Durante el fin de semana hubo dos procedimientos relacionados con armas blancas en agresión con resultado de lesiones graves, cuyos antecedentes están siendo investigados por el Ministerio Público.

“Lo importante es resaltar la participación oportuna de Carabineros en el procedimiento, el apoyo a la comunidad (…) y participación oportuna de las personas que se deciden a denunciar y que hacen uso del nivel 133 para poder llamar, denunciar, cooperar y en definitiva proporcionarnos la información respectiva que nos permite tener éxito, identificar y detener a estas personas”, puntualizó.