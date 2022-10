El adolescente de 17 años –quien viajaba como copiloto- fue advertido por el personal del servicio motorizado en momentos en que dejó un revólver en el piso del móvil, el cual contenía seis tiros sin percutar.

Coyhaique.- Los antecedentes fueron informados a la Fiscalía local de esta ciudad, en tanto que el armamento fue derivado a Labocar para el peritaje respectivo.

Un control vehicular efectuado por Carabineros de dotación de la 1ra. Comisaría de Coyhaique, permitió la detención de un menor de 17 años de edad por el delito de porte de arma de fuego.

El Comisario de esta Unidad, Mayor Franco Herrera Quezada, detalló que siendo aproximadamente las 18:00 horas del día martes, en circunstancias en que personal del servicio motorizado “patrulla centauro” efectuaba un control vehicular –en la intersección de calle Francisco Bilbao y Campos de Hielo- fiscalizaron un móvil, pudiendo advertir que el conductor lo hacía sin licencia, siendo cursada la infracción respectiva.

“Fue en ese instante en que los motoristas se percataron que el copiloto, dejó un revólver en el piso del vehículo, lo que motivó a que ambos sujetos fueran fiscalizados, bajados desde el móvil y efectuado un control de identidad, pudiendo acreditar que este elemento -del tipo revólver- se encontraba con munición al interior del cilindro”, expresó el Oficial.

Se trata de una pieza calibre .32 con seis tiros no percutados en su interior, hecho por el cual el copiloto fue detenido en el lugar, por el delito de porte ilegal de arma de fuego.

El detenido corresponde a un adolescente de 17 años de edad –que tiene domicilio en la comuna de Coyhaique, quien –según indicó el Mayor Herrera- al momento de la fiscalización, intentó darse a la fuga, siendo reducido por el personal en el lugar.

“Consultada nuestra base de datos, el armamento no se encuentra inscrito, por tal motivo se desconoce su procedencia. El Ministerio Público dispuso que este revólver fuese puesto a disposición de Labocar para efecto que se realicen los peritajes de rigor”, detalló el Comisario de Coyhaique.

“Estamos hablando de un calibre .32 que se asimila bastante al .38 que es el que ocupan las policías. Es un armamento de un alto poder de fuego, Labocar va a efectuar los peritajes para acreditar y dar fe –y certeza al Tribunal- que su mecanismo se encuentra en óptimas condiciones de tiro y que no presenta ninguna avería en su funcionamiento ni partes que lo componen”, complementó.

Los antecedentes del procedimiento se encuentran en conocimiento de la Fiscalía, en tanto que el adolecente fue puesto a disposición de la audiencia de control de detención por este hecho.