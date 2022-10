Hasta este momento no se habrían cancelado los sueldos a cerca de 30 trabajadores. Según la Inspección Provincial del Trabajo, los plazos ya se cumplieron

Aysén.- Detenidas se encuentran las obras de mejoramiento en la rotonda norte de Puerto Aysén, no hay maquinaria, no hay personas trabajando, ni siquiera existen paleteros, por ahora, son semáforos los que estarían controlando el tránsito en el lugar.

Esto se habría originado producto de serios inconvenientes que estaría presentando la empresa a cargo de los trabajos, algo que han puesto en conocimiento de la autoridad fiscalizadora algunos trabajadores, desde comienzos de este mes de octubre.

Algunos de los primeros problemas consistían en malas condiciones de los baños, situación por la cual, se notificó a la empresa, la cual habría subsanado el inconveniente. Pero ahora, algo aún más grave, los cerca de 30 trabajadores no han recibido sus remuneraciones. Algo que fue confirmado por, Luis Godoy Mardones, Inspector Provincial del Trabajo en Aysén.

“Efectivamente desde comienzos de mes hemos tenido la presencia de algunos trabajadores que han señalado algunas situaciones anómalas, que estuvieron ocurriendo en las faenas de la rotonda de acceso a Puerto Aysén. Al constituirnos en el lugar, en una de las visitas se detectaron algunas irregularidades a las condiciones de higiene y seguridad, con malas condiciones en los servicios higiénicos, falta de agua, lo que dio origen a una suspensión, que luego fue levantada porque la empresa acreditó corregir en ese momento. Lo otro que es sabido hasta el día de hoy es que, aún mantienen deudas de remuneraciones impagas”.

Respecto al pago de los sueldos de los trabajadores y los plazos que se establecen para que ello se regularice, la autoridad, señaló, “en su momento cuando se realizaron las fiscalizaciones, lo que procede es que, al detectarse se otorga un plazo para que puedan corregir, para que efectivamente los trabajadores puedan recibir el pago de su remuneración integra, se otorgaron los plazos en una de las fiscalizaciones y no dio cumplimiento la empresa y por lo que tenemos entendido al día de hoy no se han producido los pagos”.

Mientras no ocurra la cancelación de los sueldos a los trabajadores, estos últimos pueden solicitar los respectivos procedimientos a la Inspección del Trabajo y si ello no prospera, existiría la posibilidad que el servicio mandante que está en el Ministerio de Obras Públicas, responda solidariamente pagando lo que se les debe a las cerca de 30 personas. “En este caso existen las responsabilidades solidarias y subsidiarias, efectivamente los trabajadores en el caso de que no puedan a través de la empresa mandante recibir el pago que debe realizarle esta, podrá después reclamar ante los tribunales respectivos para ejercer ese derecho”, indicó Godoy.