La Gobernadora Regional, Andrea Macías Palma, junto al diputado Miguel Ángel Calisto, los Consejeros Regionales, Jorge Abello, Sergio González, y las Consejeras Paula Acuña, Lilian Inostroza, propusieron un trabajo colaborativo transversal durante la reunión con el Ministro de Energía, Diego Pardow, para avanzar en la resolución de problemas existentes en el área con el objetivo de contribuir con las y los habitantes de la Región de Aysén.

Santiago.- Durante el encuentro abordaron “diferentes temas. Por una parte, desde el punto de vista legislativo cómo vamos a avanzar como región para poder aportar en la modificación que requieren hoy día los sistemas aislados y los sistemas de autogeneración para poder avanzar en equidad tarifaria. Un segundo punto, tiene que ver con necesidades que tiene la región en materia de aumento de volumen de leña seca”, informó la Gobernadora Regional, Andrea Macías Palma.

Tanto la primera autoridad regional como el Diputado Miguel Ángel Calisto, expusieron el caso de energía en Las Guaitecas. El parlamentario expresó la diferencia tarifaria que hay en diferentes partes de Chile, donde zonas de la Región Aysén tienen un costo más elevado que otras partes del país.

“Lamentablemente, no hemos logrado destruir la lógica desigual que existe en materia energética, una persona de Santiago para $120 el kilowatt hora y en Isla Huichas, en Melinka, que son sistemas aislados o de autogeneración están pagando $360, $400, $420 el kilowatt hora y eso no puede ser y, por eso, estamos todos trabajando de manera transversal para buscar una solución que nos permita mejorar las condiciones de vida que viven sobre todo en sectores más aislados”, explicó el Diputado Miguel Ángel Calisto.

Todos los presentes coincidieron en la necesidad de que es necesario ampliar la capacidad de secado de leña. En la actualidad, existe el programa “Leña Más Seca” el que tiene busca incrementar la oferta de esta.

“Acordamos seguir trabajando juntos en materia de interés para la región. Especialmente, con todo lo que tiene que ver con nuestros programas “Leña Más seca” y cómo encontrar organismos para fomentar un aumento de leña seca para la región”, afirmó el Ministro de Energía, Diego Pardow, tras concluir la reunión.

El Consejero Regional, Jorge Abello, agradeció la instancia generada por el Diputado Miguel Ángel Calisto, resaltó la importancia de adelantarse en las acciones relacionadas con el biocombustibles para las y los habitantes del territorio.

“Sabemos que no va a ser fácil, pero hay que ya realizar las gestiones para que eso se pueda hacer bien y aprovechamos de plantear algunos temas importantes que complican siempre a la región como nuestros sistemas aislados de generación eléctrica y que provocan algunos inconvenientes en las comunidades”, dijo el Consejero Jorge Abello. Todos los presentes quedaron en seguir avanzando para encontrar soluciones de forma conjunta y colaborativa con el objetivo de abordar las diferentes realidades.

Consistorial de Río Ibáñez: labores en la Subdere

El trabajo de la Gobernadora Regional, Andrea Macías Palma, junto con algunos Consejeros Regionales se ha desarrollado desde el lunes en Santiago. En algunas instancias, han coincidido con la agenda, los municipios de Coyhaique, Aysén y Río Ibáñez.

Ese fue el caso de la reunión que se desarrolló con el Subsecretario de Desarrollo Regional y Administrativo (Subdere), Nicolás Cataldo, en una área del tercer piso del Palacio de La Moneda.

“Para nosotros era muy importante traer temas que estaban pendientes de distintas comunas; Aysén, Ibáñez, Coyhaique, en ese sentido buenas noticias para los municipios, buenas noticias en materia presupuestaria, pero también destacar y reconocer la disposición del equipo para poder avanzar en aquellos temas que hoy día generan alguna dificultad para estos municipios”, aseveró la Gobernadora Regional.

En una sala del tercer piso del Palacio de La Moneda, las autoridades, abordaron diferentes puntos como el desarrollo del consistorial de Ibáñez, los proyecto de; ampliación de la Segunda Compañía de Bomberos de Puerto Aysén, el “Plan mascota protegida 2021 comuna de Aysén”, “Urbanización del loteo golpeando puertas por un futuro hogar”, factibilidad técnica de alcantarillado calle Costanera Pangal y alcantarillado calle costanera Condell (en Puerto Aysén), y la presentación de una cartera de proyectos elegibles por la Subdere, por la Municipalidad de Coyhaique.

“Lo primero es que hemos ratificado una voluntad de trabajo conjunto entre la Gobernadora Andrea Macías con los alcaldes del territorio y la Subdere, lo cual nos deja muy contentos, porque efectivamente hay muchos espacios por los cuales seguir desarrollando nuestras acciones como, por ejemplo, el trabajo para poder encontrar una solución al financiamiento del Consistorial en Río Ibáñez o seguir desarrollando el trabajo de financiamiento de carteras en materias de seguridad, iluminación de espacios públicos, entre otras materias que son parte de las demandas de los territorios”, expresó el subsecretario de la Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo, Nicolás Cataldo.

“Se abrieron los espacios para poder colocar temas para los municipios. La necesidad de poder priorizar aquellos proyectos que ellos tienen elegibles en la Región de Aysén. Por otro lado, la necesidad y solicitud de lo que es aprobar el cincuenta por ciento del proyecto del consistorial de Ibáñez y también en Coyhaique una cartera de proyectos que sobrepasa los mil quinientos millones que están de proyectos elegibles”, explicó el integrante de la Comisión de Vivienda, Ordenamiento Territorial e Instrumentos de Planificación del Consejo Regional, Sergio González.

Sobre el mismo punto, el Consejero Jorge Abello mencionó que hay un compromiso tanto de la Gobernadora Regional y su Consejo por avanzar. Manifestó que durante la junta “estábamos destrabando los procedimientos porque un cincuenta por ciento lo aportaríamos nosotros desde el Gobierno Regional y el otro cincuenta por ciento la Subdere, así que, nos vamos con una buena sensación de que esto va a ocurrir. El subsecretario va a enviar un documento donde se formaliza. Nosotros desde el Gobierno Regional podríamos sacar el acuerdo para avanzar en este primer edificio consistorial”, sentenció.

Vivienda y Urbanismo

Hasta las dependencias del Ministerio de Vivienda y Urbanismo (Minvu), ubicadas en Serrano #15, Santiago centro, se trasladó la Gobernadora Regional, la presidenta de la Comisión de Vivienda, Ordenamiento Territorial e Instrumentos de Planificación del Consejo Regional, Marisol Martínez, los Consejeros Jorge Abello y Marco Gillibrando donde expusieron diferentes inquietudes y problemáticas al ministro del Minvu, Carlos Montes.

Entre ellas, la Gobernadora Regional, planteó a la autoridad gubernamental que la Región de Aysén pueda contar con un subsidio diferenciado que permita una cobertura más amplia.

“Reafirmar a toda nuestra comunidad de la Región de Aysén, que el Gobierno Regional de Aysén y su Consejo sigue trabajando comprometido por gestionar todas aquellas acciones que sean necesarias para lograr mayores niveles de desarrollo, autonomía presupuestaria, pero además para que el trabajo conjunto finalmente redunde en bienestar para toda nuestra comunidad”, enfatizó la Gobernadora Regional, Andrea Palma.

Durante la conversación abordaron el costo de las construcciones, las dimensiones que tiene el Plan de Emergencia Habitacional del gobierno, las parcelaciones que están sucediendo en el territorio.

“Desde el ministerio van a volver a una política antigua donde este podía construir a través del Serviu e incluso también planteó la oportunidad de poder construir un edificio pensando en buscar esa alternativa para tener una mayor oferta de vivienda para arriendo en la región también y el programa de maestro, que es un programa que busca instalar capacidad de maestros en la región donde se va a localizar también un porcentaje importante de mujeres”, contó la Consejera Regional, Marisol Martínez.

Bienes Nacionales

Con la Ministra de Bienes Nacionales, Javiera Toro, la Gobernadora Regional, Andrea Macías Palma, abordó el programa de regularización Provincia Los Glaciares, plan de rezago.

“Para nosotros como Región de Aysén, en consideración además a la cantidad de territorio que existe y que es administración del Estado, siempre es una oportunidad poder vincularnos y traer a colación aquellas temáticas que revisten mayor importancia para nuestra región. En este caso, con programas que tienen que ver con la regularización de la propiedad raíz, pero también con algunas situaciones que vivimos como región que tienen que ver con cementerios, con proyecciones de iniciativas, obras de infraestructura importante para la región, en las cuales debemos vincularnos también con el ministerio”, detalló la Gobernadora Regional.

Durante la cita con las autoridades presentes, la Gobernadora Regional, Andrea Macías Palma el alcalde de la Municipalidad de Coyhaique, Carlos Gatica, la directora de la Secretaría Comunal de Planificación (Secplan) del municipio de Aysén, Rocío Bórquez Jorquera, la presidenta de la Comisión de Infraestructura, Transporte y Telecomunicaciones del Consejo Regional, Lilian Inostroza, desarrollaron la reunión donde expusieron a la ministra diferentes problemáticas y solicitudes.

La Municipalidad de Aysén a través de su directora de la Secplan, Rocío Bórquez, expuso “la intención del Municipio de diseñar un complejo para deportes no tradicionales en un bien nacional, de lo cual se está solicitando y, por otra parte, manifestarle la preocupación del municipio respecto a los cementerio de Islas Las Huichas y también de Villa Mañihuales, que están en una situación crítica y que se requiere de terreno para poder albergar este servicio que debemos prestar a la comunidad. Muy agradecidos de la ministra y de la Gobernadora Regional que nos ha invitado a participar de esta reunión”.

El alcalde de comuna de Coyhaique, Carlos Gatica, manifestó las necesidades de la localidad y la ayuda que necesitan para continuar avanzando con proyectos que contribuyen tanto a los vecinos y vecinas como a quienes visitan la zona.

“Algunos proyectos que tenemos en el parque urbano y también proyectar nuestra ciudad en conexión con algo tan importante como es el cordón divisadero. La ministra recibió y acogió nuestra solicitud y vamos a empezar a trabajar desde ya para poder generar estos espacios y ponerlos a disposición”, enfatizó la autoridad comunal.

Al terminar la reunión, la presidenta de la Comisión de Infraestructura, Transporte y Telecomunicaciones del Consejo Regional, Lilian Inostroza, destacó que el Gobierno Regional planteó el trabajo colaborativo necesario con la Secretaría Regional Ministerial (Seremi) respectiva.

“A raíz de todos los programas que se están financiando a través del Gobierno Regional de Aysén, así que, esperamos este trabajo colaborativo y que todo prospere para nuestra región”, manifestó la Consejera Regional, Lilian Inostroza.

La ministra de Bienes Nacionales, Javiera Toro, escuchó las inquietudes, solicitudes, y planteamientos con atención para ver la posibilidad de la factibilidad de cada una. Además, anunció que antes de finalizar el año viajará a la Región de Aysén.

“Como ministerio de Bienes Nacionales y por mandato del Presidente, estamos muy comprometidos con la descentralización y por ello que el patrimonio fiscal, que nosotros administramos esté a disposición de los diversos proyectos que tiene, así que, nos quedamos comprometidos con poder apoyar los proyectos y darle curso a la solicitud de las tramitaciones que se encuentran pendientes en el ministerio”, concluyó la ministra Javiera Toro.