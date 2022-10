Representantes de las diez comunas se reunieron para exponer vivencias en relación a la gestión comunitaria, el acceso a las artes en sectores lejanos de la capital regional y la relevancia de coordinar esfuerzos para descentralizar los distintos lenguajes artísticos.

Puerto Aysén.- Con excelente acogida cerró el Encuentro Regional con Identidad organizado por los programas Red Cultura y de Fortalecimiento a la Identidad Cultural Regional, del departamento de Ciudadanía de la Seremi de las Culturas, las Artes y el Patrimonio de Aysén. La instancia efectuada entre los días 20 y 22 de octubre, en la Casa de la Cultura de Puerto Aysén, reunió a creadores/as, artesanas, artesanos y representantes de organizaciones culturales comunitarias provenientes de toda la región.

En base a un nutrido cronograma, las y los asistentes, incluidos la Agrupación Arte y Vida, de Ñuble; el Centro Cultural Comunitario Kimun Mapu, de Los Lagos; y Malotun Ortiga, de Aysén, compartieron experiencias y proyectos para favorecer el intercambio de saberes entre agentes locales, potenciar alianzas, junto a la entrega de herramientas destinadas a la gestión cultural y cultura viva comunitaria, algo que se visibilizó en las Mesas Territoriales de la zona norte y sur.

Las jornadas contaron con la guía de Mónica Meléndez, consultora metodológica, quien preparó una dinámica participativa en bloques, el plenario “Gestión de organizaciones e intervención cultural en los territorios”, y un espacio para la convivencia y planificación del bien común, con el objetivo de profundizar en las acciones efectuadas hasta la fecha.

Además, desde la Seremi, mediante la ponencia de Camila Guerra, antropóloga del nivel central de Red Cultura, se procedió a la presentación de Puntos de Cultura Comunitaria, programa presentado por el presidente Gabriel Boric, elaborado conforme a tres pilares de ejecución: visibilización y autorreconocimiento, financiamiento y articulación territorial. Frente a esa antesala, la profesional destacó el fortalecimiento regional. “Es una dimensión muy relevante para la instalación de un futuro programa Puntos de Cultura, que no solamente tiene relación con fortalecer a una organización de manera puntual, sino que generar justamente estas articulaciones que permiten reconocer los aportes del territorio”, detalló Guerra.

En tanto, el seremi de las Culturas, las Artes y el Patrimonio, Felipe Quiroz, destacó la relevancia de retrornar a la presencialidad. “Son instancias en las cuales podemos dialogar con respecto a los ejes de trabajo desarrollado, al trabajo de Ciudadanía Cultural y Red Cultura, a través de iniciativas culturales asociativas”. Asimismo, valoró los frutos obtenidos por las organizaciones gracias al compromiso latente de cada integrante.

Algo que desde los asistentes no pasó inadvertido. “Es enriquecedor saber que hay personas trabajando en cada extremo de nuestra región por hacer y crear espacios de arte, de demostraciones artísticas del movimiento, de lo que es nuestra realidad acá”, manifestó Cynthia Bulher, perteneciente a la Agrupación Entre Ríos y Montañas, de Villa Amengual, comuna de Lago Verde.

Mientras que Verónica Ibieta, de la Agrupación Cultural Malotun Ortiga, se sumó a las palabras de Bulher. “Es súper importante la labor que desarrolla Red Cultura al abrir estos espacios que hoy nos reúne en Puerto Aysén, no en la capital regional con organizaciones de distintas partes de la región, del litoral, también desde Villa O’Higgins. Eso nos permite articularnos, generar redes y quién sabe, a futuro poder establecer alianzas más profundas como para desarrollar nuestras iniciativas de maneras colaborativas”.

Cabe destacar que el cierre del Encuentro Regional con Identidad fue una Muestra Artística, feria que permitió un momento familiar en torno a las artes visuales, artesanías de la zona y la interpretación de un variado repertorio por parte del músico Fabián Vidal, el conjunto Los Capicúas y Las Perlas del Litoral de Puerto Cisnes.