“Vamos a tomar todas las medidas que nos faculta la Ley en beneficio de los y las trabajadores y el buen desarrollo de las obras“, afirmó el SEREMI del MOP

Aysén.- El Secretario Regional Ministerial de Obras Públicas, Patricio Sanhueza Ulloa informó que la empresa Claro Vicuña en la región de Aysén, hasta esta fecha -26 de octubre 2022-, se encuentra ejecutando dos contratos: la conservación global de caminos sur-oriente el que considera trabajos de mantención en la Ruta 7 desde Cerro Castillo hasta el sector El Maitén- el Camino Exploradores y el camino a Puerto Sánchez, entre otros y además, las obras de pavimentación de la Ruta 7 Sur desde el sector Laguna Verde hasta la Alcantarilla Cascada. Ambos contratos aún se encuentran activos, y hasta hoy (26 de octubre 2022) la empresa Claro Vicuña en la región de Aysén no ha presentado documentación formal respecto a la quiebra de la empresa y/o solicitado el término anticipado de los contratos vigentes, por lo tanto, el primer paso que hemos dado es reunirnos con ellos el pasado 14 de octubre para estudiar la posibilidad de continuar con el desarrollo de las obras y/o estudiar alternativas de solución y en forma paralela he instruido al Director Regional de Vialidad una nueva revisión del estado actual del pago de las remuneraciones a los trabajadores por parte de la empresa y del estado de avance en la ejecución de ambos contratos de obras al día de hoy, así que ahora nos encontramos cumpliendo esta primera etapa del proceso, pero esto también implica que como ministerio vamos a tomar todas las medidas que nos faculta la Ley en beneficio de los y las trabajadores y el buen desarrollo de las obras“.

SITUACIÓN DE EMPRESA A NIVEL NACIONAL

De acuerdo a lo informado por el ministro de Obras Públicas Juan Carlos García, se está enfrentando un alza en el precio de los materiales a nivel mundial, que ha impactado fuertemente a la industria de la construcción, y Chile no es la excepción. “Como Ministerio hemos tomado medidas, conversadas en conjunto con los gremios de la Construcción para mitigar el impacto de esta situación en el país. En el caso de la empresa Claro Vicuña, como ministerio tenemos 10 contratos vigentes, de los cuales, tres están cerca de terminar.

La autoridad nacional de Obras Públicas agregó que “Quiero desmentir categóricamente que la situación de esta empresa se debe a incumplimientos por parte del Ministerio de Obras Públicas. En los últimos meses, se realizaron pagos por más de 8 mil millones de pesos, y aún así Claro Vicuña mantuvo bajos niveles de rendimiento, incumpliendo con sus compromisos en las obras. En cuanto a los trabajadores, a septiembre había cerca de 450 personas prestando servicios en los contratos vigentes, a quienes la empresa no estaba pagando sus sueldos. Como MOP tenemos la facultad que otorga el Reglamento de Contratación de Obras Públicas para no dar curso a los estados de pago, reteniendo sumas, cuando el contratista no acredite el pago oportuno de las remuneraciones, imposiciones previsionales y cotizaciones de la ley 16.744”.

El ministro MOP señaló “quiero ser claro: Hay empresas que en esta crisis se la han jugado por llegar a soluciones en conjunto con el MOP para terminar las obras. Sin embargo, lamentablemente, hay otros casos donde se intenta responsabilizar y hacer pagar al Estado por crisis globales como la pandemia o el alza de los materiales desconociendo su propia mala gestión. Aquí las empresas tienen también la responsabilidad de tomar los resguardos oportunos, en los tiempos de bonanza, para enfrentar los momentos difíciles y así al menos poder compartir los impactos frente a una crisis. Ahora nuestra principal preocupación es retomar estas 10 obras a la brevedad y, para este propósito, ya estamos trabajando para ofrecer soluciones a todas las regiones afectadas por el abandono de obras de la empresa Claro Vicuña”.

Por su parte, en entrevista en Radio Infinita, el presidente de la Cámara Chilena de la Construcción Antonio Errázuriz, realizó una dura crítica al gobierno anterior en medio del difícil momento que atraviesan las empresas de la construcción tras la quiebra de la empresa Claro Vicuña Valenzuela y señalando que han entrado de lleno en las negociaciones que han llevado a cabo con el Ejecutivo para facilitar el reajuste polinómico de los contratos –adecuar el alza en los costos de los materiales de construcción para los contratos en obras públicas-. En esta línea afirmó que ha visto mucha voluntad de las actuales autoridades del MOP en resolver la situación, algo que no sucedió con las ex autoridades de la cartera. “Tengo que reconocer que el ministro (Juan Carlos García), en el poco tiempo que lleva en su cartera, realmente hemos tenido una muy buena relación”, dijo al ser consultado sobre la respuestas que han obtenido del actual titular del MOP.

El titular de la Cámara Chilena de la Construcción fue enfático en señalar que “Este tema del reajuste de los contratos en ejecución es el tema que nos ha afectado, porque a los futuros contratos sí se aplicó ese cambio de normativa, donde se van a reajustar de acuerdo a una variación de un polinomio, pero los contratos en ejecución es lo que ha tomado mucho tiempo, pero esto viene del gobierno pasado. Si nosotros con el ministro Moreno conversamos esta situación. Y la verdad, la verdad, tengo que ser muy sincero, que se tomó el peso en este gobierno de la situación y se empezó a trabajar de una manera tal de acelerar”.