No volverán a trabajar hasta que no se regularice el pago de imposiciones y bajo documentos se les comprometa la cancelación del sueldo de octubre antes del 5 de noviembre

Aysén.- Molestia es lo que más existe entre los trabajadores de la empresa ICA, entidad a cargo del proyecto de mejoramiento de la rotonda norte Aysén – Coyhaique, a quienes la constructora les debía la mitad del sueldo del mes de septiembre, con problemas que afirma uno de los trabajadores, se arrastraban, hace al menos, dos meses.

“Por el tema de los sueldos impagos, estuvimos esperando casi dos meses a que nos paguen algo que nos correspondía a los trabajadores. La empresa salió hablando por varios medios distintas cosas que en realidad no eran, prácticamente desinformando, tirándose flores y la cosa no es así, ellos no nos pagaron, al final nos terminó pagando el MOP, medio mes de septiembre que nos quedaron debiendo”, señaló Yordhi Formantel.

El trabajador de la empresa ICA, manifestó que ahora se mantienen atentos a lo que ocurrirá con el pago de octubre, que debiese concretarse a más tarde el 5 de noviembre.

“Lo que tenemos que pelear es este mes de octubre, porque los trabajadores estamos todos claros que llegando la fecha 5, que es como el limite donde tienen que pagar, vamos a tener problemas, porque esta empresa en ese sentido es nefasta, prácticamente no se preocupa de los trabajadores en ese sentido. Aparte, arrastra muchas deudas, muchas multas, hicimos todo el tema legal con la inspección del trabajo y la defensoría laboral, al final, la ley no nos ampara mucho al trabajador, porque en estos casos empresas así se tiran a quiebra y nosotros quedamos volando”.

El pago que la empresa debía a sus trabajadores, finalmente lo asumió el MOP, pero quedaron pendientes las cotizaciones, aseguró Yordhi Formantel.

“Muchos de mis colegas arrendando, con familia, con hijos, esperando un sueldo que hasta hoy día (ayer miércoles) recién llegó, pero fue por un tema que ya tuvimos mucha paciencia, hicimos los temas legales, igual pusimos presión. Salieron hablando que nosotros nos comprometimos en volver a la pega cuando nos paguen el mes de septiembre, cosa que, nunca fue eso, nunca se juntó la empresa con nosotros, de hecho, hacían vista gorda a las preguntas que se hacían a los representantes de la empresa ICA”.

El trabajador, lamentó que se entreguen una serie de proyectos a la empresa ICA, ya que, según lo manifestó habría presentado problemas en otros puntos de la región. “Una empresa que viene con problemas de otras obras en Cisnes, Balmaceda, otros lugares, no entiendo cómo le dan la autorización para sacar otros proyectos y generar contratos para personas, siendo que arrastra un sinfín de deudas, multas e irregularidades. Que una empresa así siga trabajando, en realidad es un chiste, en Cisnes todavía hay gente que está esperando su sueldo”.

Otro tema en el que habría incumplido la empresa con sus trabajadores, sería el pago de las imposiciones del mes de septiembre, lo cual, habrían revisado y no estaría cancelado, señaló Yordhi Formantel.

“Nos pagaron el medio mes de septiembre, pero todos revisamos el tema de las imposiciones y a nadie se les pago aquello, nos depositaron el medio mes que nos debían, pero el tema de las imposiciones legales, no están pagadas, entonces, es un tema que no se realizó correctamente. Salen hablando en los medios de que todo está bien, que no tienen problemas de plata, pero la empresa no nos pagó, nos pagó el MOP”.

Afirman que hay trabajadores que renunciaron por la deficiente situación, sobre todo en el pago de los sueldos, “y la verdad es que el MOP se hizo presente una vez, dentro de estos casi dos meses, donde nos dieron la respuesta de que teníamos que esperar, nos hicieron hacer un papel con todos los datos de los trabajadores y al final el MOP le deposita a la empresa, la empresa demora y el recién hoy (miércoles) sueltan los pagos”.

Tras una conversación interna entre los trabajadores de la rotonda norte Aysén – Coyhaique, se tomó la decisión de que, no volverán a trabajar hasta que no se regularice el pago de imposiciones y bajo documentos se les comprometa la cancelación del sueldo de octubre antes del 5 de noviembre, aseguró Yordhi Formantel.